Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраляЗаведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Открытия недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + ParoleThe Village рассказывает об интересных открытиях недели
Открытия недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Новое место
В «Цветном» открылся ресторан «45 параллель»
Новый ресторан строит своё меню на продуктах, которые можно привезти из стран 45-й параллели
Новое место