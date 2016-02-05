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15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраляЗаведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
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15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
Открытия недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + ParoleThe Village рассказывает об интересных открытиях недели
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Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
Открытия недели

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели

Новое место

В «Цветном» открылся ресторан «45 параллель»

Новый ресторан строит своё меню на продуктах, которые можно привезти из стран 45-й параллели

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Новое место

В «Цветном» открылся ресторан «45 параллель» Новый ресторан строит своё меню на продуктах, которые можно привезти из стран 45-й параллели