События
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозалеВ кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
События
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
Weekend
Выходные в городе: 30 ноября—2 декабряТолько что открывшиеся 4DX-кинотеатр, Музей дизайна и Музей экранных искусств, «Скандинавский уик-энд» в Artplay, книжная ярмарка Non/fiction, несколько вечеринок и рождественских базаров.
Weekend