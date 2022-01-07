Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад
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В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду
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Организаторы Geek Picnic проведут фестиваль о здоровье и красоте
Он пройдёт в Москве и Петербурге
Концерты Майкла Джиры и Земфиры, новые песни Дрейка и альбом Pet Shop BoysСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные
Концерты Майкла Джиры и Земфиры, новые песни Дрейка и альбом Pet Shop Boys События, сериалы, книги и музыка на выходные
В Москве пройдёт музыкальный фестиваль Moscow Music Week
В течение четырёх дней музыканты самых разных жанров выступят примерно на 25 концертных площадках столицы
В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest
На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов
Следующий «Ламбада-маркет» пройдёт 28 июня во дворе «Стрелки»
В этот раз ярмарка соберёт 190 участников и ещё 30 проектов на фуд-корте
На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России»
Фестиваль соберёт 300 издательств со всей страны
В Москве пройдёт еврейский кинофестиваль
Фестиваль собрал русские и зарубежные фильмы последних лет, посвящённые еврейской тематике
В Москве пройдёт фестиваль африканской культуры Afrofest 2015
В программе фестиваля — выступления африканских артистов, дегустация национальных блюд и мастер-классы по африканским танцам
Билеты в театр можно будет купить со скидкой 90 %
27 марта билеты в театр можно будет купить со скидкой 90 %
На YouTube пройдут онлайн-чтения «Анны Карениной»
В чтениях примут участие более 700 человек со всего мира
Организаторы «Послания к человеку» проведут в Москве и Петербурге ночь документального кино
27 августа организаторы фестиваля «Послание к человеку» проведут в Москве и Петербурге ночь документального кино. Вход на все показы будет свободным, уже известна предварительная программа
Квест в Пушкинском музее не состоится
Мероприятие, которое должно было пройти 26 и 27 апреля, отменили «по техническим причинам»
В Москве пройдёт фестиваль красок Холи
Мероприятие состоится в последний день весны на центральной площади «Лужников»
Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» эмигрирует из России
Предприниматель собирается основать в США свой бизнес
Гастроли «Океана Ельзи» в России могут быть отменены
Сами музыканты утверждают, что объективных причин для отмены турне нет.
В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction
Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.
Лагутенко объявил о последних концертах «Мумий Тролля» в Москве и Петербурге
Музыкант Илья Лагутенко заявил, что концерты в декабре 2013 года станут последними в истории группы «Мумий Тролль».
В Москве пройдёт Mega Fashion Day
Фестиваль Mega Fashion Day откроется в «Форум Холле» 21 ноября.
«Яндекс» выпустил интерактивную карту по «Ночи искусств»
Специально для участников «Ночи искусств» «Яндекс» разработал интерактивную карту по всем мероприятиям фестиваля.
В Москве пройдёт детский фестиваль театра
Международный фестиваль театра для детей «Большая перемена» начнётся в Москве 2 ноября.
Запрещённую на «Винзаводе» выставку о Сочи покажут в Fotodoc
Выставка The Sochi Project Роба Хорнстры и Арнольда ван Брюггена пройдёт в Центре документальной фотографии Fotodoc.
«Ночь искусств» пройдёт в Москве 3 ноября
Первая акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в музеях, культурных и торговых центрах, а также в парках Москвы.
В Artplay будут проводить поэтические чтения
В клубе на «Курской» по вторникам будут собираться молодые поэты, чтобы почитать друг другу свои стихи.
Гид по «Ламбада-маркету» на «Стрелке» Винтажный базар, стенды московских магазинов, 30 кафе и музыкальная программа — The Village подробно о «Ламбада-маркете» на «Стрелке» 11 августа.
Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве
Владелец конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп заявил, что проведёт его в России.
Планы на лето: 11 выставок Запрещённое советское искусство, викторианский авангард, секс в пластилине, юные дарования и компьютерные игры на громких выставках тихого летнего сезона.
Мариинский запускает прямые трансляции балетов в 3D
Мариинский театр проведёт первую в мире 3D-трансляцию балета уже этим летом. «Лебединое озеро» покажут в кинотеатрах 50 стран.
The Smashing Pumpkins выступят в России
Smashing Pumpkins в августе привезут в Москву и Санкт-Петербург свой новый альбом.
Гид по Fine Art Ukraine 2013 Живопись, графика, скульптура и фотография конца 1980-х, образовательная программа с лекциями и киносмотрами — с 14 по 24 февраля в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Fine Art Ukraine 2013.
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
Выходные в городе: 23−25 ноября Открытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.
В Киеве покажут «Темперамент Кубы» 22 ноября в Арт-центре Якова Гретера выставят коллекционные роботы более 20 кубинских и украинских художников. Цель проекта — показать, что есть на Кубе, помимо сальсы, рома, мохито и сигар.
Выходные в городе: 16−18 ноября Ночь «Звёздных войн» в парке Горького, симпозиум Brainstorms в «Политехе», женский фестиваль в Artplay, японское кино в «35 мм», а также несколько важных выставок и вечеринок.
Планы на зиму: 25 концертов Lady Gaga, Die Antwoord, Мэрилин Мэнсон, Пит Доэрти, Патрик Вульф, Горан Брегович и другие приезжие музыканты, которые выступят в Москве в ближайшие три месяца.
Выходные в городе: 9−11 ноября Teengirl Fantasy в «Стрелке», фестиваль в «Цветном», два дня с Джей Ло, а также пара лекций, несколько любопытных выставок и вечеринок.
Гид по Art Kyiv Contemporary 2012 Итальянская, венгерская, российская и украинская платформы, проекты 20 галерей и лекции о современном искусстве — с 1 по 18 ноября в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Art Kyiv Contemporary.
Фестиваль «Книги в парках» закрывает сезон
3 ноября в парке искусств «Музеон» состоится последний в 2012 году фестиваль «Книги в парках».
Магазин Louis Vuitton проведёт фотовыставку
31 октября 2012 года в магазине Louis Vuitton в Столешниковом переулке откроется фотовыставка, посвящённая двум юбилеям марки.
В Киеве проходит Международный джазовый фестиваль В эти выходные в Октябрьском дворце проходит пятый Jazz in Kiev — выступают музыканты из Украины, США, Швеции, Польши, Японии, Норвегии и Мексики.
Depeche Mode выступят в России в июне 2013-го
Британская группа Depeche Mode посетит Россию в июне 2013 года. Группа даст концерты в Москве и Петербурге в рамках европейского турне в поддержку нового альбома.
На Artplay пройдёт фотовыставка «Маленький чёрный жакет»
18 октября в Центре дизайна Artplay откроется выставка фотографий Карла Лагерфельда The Little Black Jacket: Chanel's classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld.