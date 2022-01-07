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МЫ В СОЦСЕТЯХ

7 января 2022

В поддержку народа Казахстана пройдет поэтический онлайн-марафон

Кто водит москвичей по крышам
Спецпроект
Кто водит москвичей по крышам И как любовь к фотографии превратилась в растущий ивент-бизнес
Кто водит москвичей по крышам
Спецпроект

Кто водит москвичей по крышам
И как любовь к фотографии превратилась в растущий ивент-бизнес

От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Спецпроект
От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет» Как создавать значимые городские события
От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Спецпроект

От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Как создавать значимые городские события

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад

Путеводитель по Петербургу Sapsan

Позднее в приложении появится и московская версия

Путеводитель по Петербургу Sapsan

Самые важные события 2018 года, по мнению самих россиян

Лучше всего граждане запомнили открытие Крымского моста и пенсионную реформу

Самые важные события 2018 года, по мнению самих россиян

Главные события 2018 года

«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы уходящего года

Главные события 2018 года

Лучшие фильмы фестиваля «Политех 360»
Лучшие фильмы фестиваля «Политех 360» Аронофски в VR, фильм про Tinder и симулятор полета в космос
Лучшие фильмы фестиваля «Политех 360»

Лучшие фильмы фестиваля «Политех 360»
Аронофски в VR, фильм про Tinder и симулятор полета в космос

«Батя Бананан»: В Москве выступит Юрий Чернавский
«Батя Бананан»: В Москве выступит Юрий Чернавский Денис Бояринов рассказывает, почему это нельзя пропустить
«Батя Бананан»: В Москве выступит Юрий Чернавский

«Батя Бананан»: В Москве выступит Юрий Чернавский
Денис Бояринов рассказывает, почему это нельзя пропустить

В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду

Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки

В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду

Монеточка в караоке, танцы под Фейса и хеппенинг Полины Музыки
Монеточка в караоке, танцы под Фейса и хеппенинг Полины Музыки Где и как провести этот уик-энд
Монеточка в караоке, танцы под Фейса и хеппенинг Полины Музыки

Монеточка в караоке, танцы под Фейса и хеппенинг Полины Музыки
Где и как провести этот уик-энд

Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии
Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии «Искренне надеюсь, что не повторится идиотизм, который был в прошлом году»
Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии

Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии
«Искренне надеюсь, что не повторится идиотизм, который был в прошлом году»

«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках

«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках
Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу

Появился маршрут кругосветного путешествия для игроков в Pokémon GO

Игроки побывают в четырёх странах и поймают новых покемонов

Появился маршрут кругосветного путешествия для игроков в Pokémon GO

Организаторы Geek Picnic проведут фестиваль о здоровье и красоте

Он пройдёт в Москве и Петербурге

Организаторы Geek Picnic проведут фестиваль о здоровье и красоте

17 выставок мая в Москве
17 выставок мая в Москве Павел Пепперштейн, искусство Конго и фестиваль Политеха
17 выставок мая в Москве

17 выставок мая в Москве
Павел Пепперштейн, искусство Конго и фестиваль Политеха

Концерты Майкла Джиры и Земфиры, новые песни Дрейка и альбом Pet Shop Boys

Концерты Майкла Джиры и Земфиры, новые песни Дрейка и альбом Pet Shop BoysСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные

Концерты Майкла Джиры и Земфиры, новые песни Дрейка и альбом Pet Shop Boys

Концерты Майкла Джиры и Земфиры, новые песни Дрейка и альбом Pet Shop Boys
События, сериалы, книги и музыка на выходные

Обнародованы даты проведения фестиваля «Архстояние»

Темой фестиваля станет «Убежище»

Обнародованы даты проведения фестиваля «Архстояние»

Очередной маркет Love Bazar пройдёт 6 марта

Об этом сообщают организаторы мероприятия

Очередной маркет Love Bazar пройдёт 6 марта

В московских парках пройдёт акция «Ночь на катке»

Мероприятие обещают сделать ежегодным

В московских парках пройдёт акция «Ночь на катке»

В Москве пройдёт музыкальный фестиваль Moscow Music Week

В течение четырёх дней музыканты самых разных жанров выступят примерно на 25 концертных площадках столицы

В Москве пройдёт музыкальный фестиваль Moscow Music Week

В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest

На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов

В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest

Следующий «Ламбада-маркет» пройдёт 28 июня во дворе «Стрелки»

В этот раз ярмарка соберёт 190 участников и ещё 30 проектов на фуд-корте

Следующий «Ламбада-маркет» пройдёт 28 июня во дворе «Стрелки»

На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России»

Фестиваль соберёт 300 издательств со всей страны

На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России»

В Москве пройдёт еврейский кинофестиваль

Фестиваль собрал русские и зарубежные фильмы последних лет, посвящённые еврейской тематике

В Москве пройдёт еврейский кинофестиваль

В Москве пройдёт фестиваль африканской культуры Afrofest 2015

В программе фестиваля — выступления африканских артистов, дегустация национальных блюд и мастер-классы по африканским танцам

В Москве пройдёт фестиваль африканской культуры Afrofest 2015

Билеты в театр можно будет купить со скидкой 90 %

27 марта билеты в театр можно будет купить со скидкой 90 %

Билеты в театр можно будет купить со скидкой 90 %

На YouTube пройдут онлайн-чтения «Анны Карениной»

В чтениях примут участие более 700 человек со всего мира

На YouTube пройдут онлайн-чтения «Анны Карениной»

Организаторы «Послания к человеку» проведут в Москве и Петербурге ночь документального кино

27 августа организаторы фестиваля «Послание к человеку» проведут в Москве и Петербурге ночь документального кино. Вход на все показы будет свободным, уже известна предварительная программа

Организаторы «Послания к человеку» проведут в Москве и Петербурге ночь документального кино

Квест в Пушкинском музее не состоится

Мероприятие, которое должно было пройти 26 и 27 апреля, отменили «по техническим причинам»

Квест в Пушкинском музее не состоится

В Москве пройдёт фестиваль красок Холи

Мероприятие состоится в последний день весны на центральной площади «Лужников»

В Москве пройдёт фестиваль красок Холи

Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» эмигрирует из России

Предприниматель собирается основать в США свой бизнес

Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» эмигрирует из России

Гастроли «Океана Ельзи» в России могут быть отменены

Сами музыканты утверждают, что объективных причин для отмены турне нет.

Гастроли «Океана Ельзи» в России могут быть отменены

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction

Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction

Лагутенко объявил о последних концертах «Мумий Тролля» в Москве и Петербурге

Музыкант Илья Лагутенко заявил, что концерты в декабре 2013 года станут последними в истории группы «Мумий Тролль».

Лагутенко объявил о последних концертах «Мумий Тролля» в Москве и Петербурге

В Москве пройдёт Mega Fashion Day

Фестиваль Mega Fashion Day откроется в «Форум Холле» 21 ноября.

В Москве пройдёт Mega Fashion Day

«Яндекс» выпустил интерактивную карту по «Ночи искусств»

Специально для участников «Ночи искусств» «Яндекс» разработал интерактивную карту по всем мероприятиям фестиваля.

«Яндекс» выпустил интерактивную карту по «Ночи искусств»

В Москве пройдёт детский фестиваль театра

Международный фестиваль театра для детей «Большая перемена» начнётся в Москве 2 ноября.

В Москве пройдёт детский фестиваль театра

Запрещённую на «Винзаводе» выставку о Сочи покажут в Fotodoc

Выставка The Sochi Project Роба Хорнстры и Арнольда ван Брюггена пройдёт в Центре документальной фотографии Fotodoc.

Запрещённую на «Винзаводе» выставку о Сочи покажут в Fotodoc

«Ночь искусств» пройдёт в Москве 3 ноября

Первая акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в музеях, культурных и торговых центрах, а также в парках Москвы.

«Ночь искусств» пройдёт в Москве 3 ноября

В Artplay будут проводить поэтические чтения

В клубе на «Курской» по вторникам будут собираться молодые поэты, чтобы почитать друг другу свои стихи.

В Artplay будут проводить поэтические чтения

Гид по «Ламбада-маркету» на «Стрелке»
Гид по «Ламбада-маркету» на «Стрелке» Винтажный базар, стенды московских магазинов, 30 кафе и музыкальная программа — The Village подробно о «Ламбада-маркете» на «Стрелке» 11 августа.
Гид по «Ламбада-маркету» на «Стрелке»

Гид по «Ламбада-маркету» на «Стрелке»
Винтажный базар, стенды московских магазинов, 30 кафе и музыкальная программа — The Village подробно о «Ламбада-маркете» на «Стрелке» 11 августа.

Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве

Владелец конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп заявил, что проведёт его в России.

Конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Москве

Планы на лето: 11 выставок
Планы на лето: 11 выставок Запрещённое советское искусство, викторианский авангард, секс в пластилине, юные дарования и компьютерные игры на громких выставках тихого летнего сезона.
Планы на лето: 11 выставок

Планы на лето: 11 выставок
Запрещённое советское искусство, викторианский авангард, секс в пластилине, юные дарования и компьютерные игры на громких выставках тихого летнего сезона.

Мариинский запускает прямые трансляции балетов в 3D

Мариинский театр проведёт первую в мире 3D-трансляцию балета уже этим летом. «Лебединое озеро» покажут в кинотеатрах 50 стран.

Мариинский запускает прямые трансляции балетов в 3D

The Smashing Pumpkins выступят в России

Smashing Pumpkins в августе привезут в Москву и Санкт-Петербург свой новый альбом.

The Smashing Pumpkins выступят в России

Гид по Fine Art Ukraine 2013
Гид по Fine Art Ukraine 2013 Живопись, графика, скульптура и фотография конца 1980-х, образовательная программа с лекциями и киносмотрами — с 14 по 24 февраля в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Fine Art Ukraine 2013.
Гид по Fine Art Ukraine 2013

Гид по Fine Art Ukraine 2013
Живопись, графика, скульптура и фотография конца 1980-х, образовательная программа с лекциями и киносмотрами — с 14 по 24 февраля в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Fine Art Ukraine 2013.

В «Мистецьком арсенале» пройдёт Большой антикварный салон В этом году Большой антикварный салон будет посвящён живописи — в «Мистецьком арсенале» выставят старинные работы из частных коллекций и музейных хранилищ.

В «Мистецьком арсенале» пройдёт Большой антикварный салон

Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале

Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале
В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.

Выходные в городе: 23−25 ноября
Выходные в городе: 23−25 ноября Открытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.
Выходные в городе: 23−25 ноября

Выходные в городе: 23−25 ноября
Открытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.

В Киеве покажут «Темперамент Кубы»
В Киеве покажут «Темперамент Кубы» 22 ноября в Арт-центре Якова Гретера выставят коллекционные роботы более 20 кубинских и украинских художников. Цель проекта — показать, что есть на Кубе, помимо сальсы, рома, мохито и сигар.
В Киеве покажут «Темперамент Кубы»

В Киеве покажут «Темперамент Кубы»
22 ноября в Арт-центре Якова Гретера выставят коллекционные роботы более 20 кубинских и украинских художников. Цель проекта — показать, что есть на Кубе, помимо сальсы, рома, мохито и сигар.

Выходные в городе: 16−18 ноября
Выходные в городе: 16−18 ноября Ночь «Звёздных войн» в парке Горького, симпозиум Brainstorms в «Политехе», женский фестиваль в Artplay, японское кино в «35 мм», а также несколько важных выставок и вечеринок.
Выходные в городе: 16−18 ноября

Выходные в городе: 16−18 ноября
Ночь «Звёздных войн» в парке Горького, симпозиум Brainstorms в «Политехе», женский фестиваль в Artplay, японское кино в «35 мм», а также несколько важных выставок и вечеринок.

Планы на зиму: 25 концертов
Планы на зиму: 25 концертов Lady Gaga, Die Antwoord, Мэрилин Мэнсон, Пит Доэрти, Патрик Вульф, Горан Брегович и другие приезжие музыканты, которые выступят в Москве в ближайшие три месяца.
Планы на зиму: 25 концертов

Планы на зиму: 25 концертов
Lady Gaga, Die Antwoord, Мэрилин Мэнсон, Пит Доэрти, Патрик Вульф, Горан Брегович и другие приезжие музыканты, которые выступят в Москве в ближайшие три месяца.

Выходные в городе: 9−11 ноября
Выходные в городе: 9−11 ноября Teengirl Fantasy в «Стрелке», фестиваль в «Цветном», два дня с Джей Ло, а также пара лекций, несколько любопытных выставок и вечеринок.
Выходные в городе: 9−11 ноября

Выходные в городе: 9−11 ноября
Teengirl Fantasy в «Стрелке», фестиваль в «Цветном», два дня с Джей Ло, а также пара лекций, несколько любопытных выставок и вечеринок.

Гид по Art Kyiv Contemporary 2012
Гид по Art Kyiv Contemporary 2012 Итальянская, венгерская, российская и украинская платформы, проекты 20 галерей и лекции о современном искусстве — с 1 по 18 ноября в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Art Kyiv Contemporary.
Гид по Art Kyiv Contemporary 2012

Гид по Art Kyiv Contemporary 2012
Итальянская, венгерская, российская и украинская платформы, проекты 20 галерей и лекции о современном искусстве — с 1 по 18 ноября в «Мистецьком арсенале» пройдёт выставка Art Kyiv Contemporary.

Фестиваль «Книги в парках» закрывает сезон

3 ноября в парке искусств «Музеон» состоится последний в 2012 году фестиваль «Книги в парках».

Фестиваль «Книги в парках» закрывает сезон

Магазин Louis Vuitton проведёт фотовыставку

31 октября 2012 года в магазине Louis Vuitton в Столешниковом переулке откроется фотовыставка, посвящённая двум юбилеям марки.

Магазин Louis Vuitton проведёт фотовыставку

В Киеве проходит Международный джазовый фестиваль
В Киеве проходит Международный джазовый фестиваль В эти выходные в Октябрьском дворце проходит пятый Jazz in Kiev — выступают музыканты из Украины, США, Швеции, Польши, Японии, Норвегии и Мексики.
В Киеве проходит Международный джазовый фестиваль

В Киеве проходит Международный джазовый фестиваль
В эти выходные в Октябрьском дворце проходит пятый Jazz in Kiev — выступают музыканты из Украины, США, Швеции, Польши, Японии, Норвегии и Мексики.

Depeche Mode выступят в России в июне 2013-го

Британская группа Depeche Mode посетит Россию в июне 2013 года. Группа даст концерты в Москве и Петербурге в рамках европейского турне в поддержку нового альбома.

Depeche Mode выступят в России в июне 2013-го

На Artplay пройдёт фотовыставка «Маленький чёрный жакет»

18 октября в Центре дизайна Artplay откроется выставка фотографий Карла Лагерфельда The Little Black Jacket: Chanel's classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld.

На Artplay пройдёт фотовыставка «Маленький чёрный жакет»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ