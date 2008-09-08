Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

70%-ные скидки в Brandshop и платья за полцены в Mirstores
70%-ные скидки в Brandshop и платья за полцены в Mirstores А также коллаборация Andy Wolf x KM20 и осенне-зимняя коллекция Lee
70%-ные скидки в Brandshop и платья за полцены в Mirstores

70%-ные скидки в Brandshop и платья за полцены в Mirstores
А также коллаборация Andy Wolf x KM20 и осенне-зимняя коллекция Lee

Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market
Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market Коллаборация Reebok Classic с российским дизайнером и Uniqlo с Lemaire, новая марка в «Кузнецком Мосту 20»
Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market

Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market
Коллаборация Reebok Classic с российским дизайнером и Uniqlo с Lemaire, новая марка в «Кузнецком Мосту 20»

18 мужских шарфов
18 мужских шарфов Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для прохладных осенних дней
18 мужских шарфов

18 мужских шарфов
Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для прохладных осенних дней

Представитель журнала Interview Алексей Городнёв
Представитель журнала Interview Алексей Городнёв Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Представитель журнала Interview Алексей Городнёв

Представитель журнала Interview Алексей Городнёв
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.

Вещи недели: 15 джинсовых рубашек
Вещи недели: 15 джинсовых рубашек The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 15 рубашек из денима разных марок — H&M, Topman, A.P.C., Acne и других.
Вещи недели: 15 джинсовых рубашек

Вещи недели: 15 джинсовых рубашек
The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 15 рубашек из денима разных марок — H&M, Topman, A.P.C., Acne и других.

Новое место: магазин мужской одежды Fott Магазин мужской одежды Fott открылся на этой неделе по новому адресу

Новое место: магазин мужской одежды Fott

Две столицы. Два магазина 25 сентября в Москве появится второй магазин hard-to-find одежды Magazin-Zing. Как и первый, открытый весной в Санкт-Петербурге, новый магазин предложит вниманию столичных жителей передовые имена и продукты в сфере дизайна одежды и обуви. Это вещи, о которых пишут основные fashion блоги, вещи, придуманные в эпицентрах дизайнерской культуры по всему миру от Нью-Йорка до Стокгольма...

Две столицы. Два магазина