70%-ные скидки в Brandshop и платья за полцены в Mirstores А также коллаборация Andy Wolf x KM20 и осенне-зимняя коллекция Lee
70%-ные скидки в Brandshop и платья за полцены в Mirstores А также коллаборация Andy Wolf x KM20 и осенне-зимняя коллекция Lee
Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market Коллаборация Reebok Classic с российским дизайнером и Uniqlo с Lemaire, новая марка в «Кузнецком Мосту 20»
Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market Коллаборация Reebok Classic с российским дизайнером и Uniqlo с Lemaire, новая марка в «Кузнецком Мосту 20»
18 мужских шарфов Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для прохладных осенних дней
18 мужских шарфов Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для прохладных осенних дней
Представитель журнала Interview Алексей Городнёв Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Представитель журнала Interview Алексей Городнёв Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Вещи недели: 15 джинсовых рубашек The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 15 рубашек из денима разных марок — H&M, Topman, A.P.C., Acne и других.
Вещи недели: 15 джинсовых рубашек The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 15 рубашек из денима разных марок — H&M, Topman, A.P.C., Acne и других.
Новое место: магазин мужской одежды Fott Магазин мужской одежды Fott открылся на этой неделе по новому адресу
Две столицы. Два магазина 25 сентября в Москве появится второй магазин hard-to-find одежды Magazin-Zing. Как и первый, открытый весной в Санкт-Петербурге, новый магазин предложит вниманию столичных жителей передовые имена и продукты в сфере дизайна одежды и обуви. Это вещи, о которых пишут основные fashion блоги, вещи, придуманные в эпицентрах дизайнерской культуры по всему миру от Нью-Йорка до Стокгольма...