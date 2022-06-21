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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Bershka, Pull&Bear и Stradivarius откроются в России под новыми названиями

Bershka, Pull&Bear и Stradivarius откроются в России под новыми названиями

H&M оплатил аренду за флагманский магазин в Москве на девять месяцев вперед

H&M оплатил аренду за флагманский магазин в Москве на девять месяцев вперед

«Ъ»: Компания Crocs будет работать под другим юрлицом

«Ъ»: Компания Crocs будет работать под другим юрлицом

«Ъ»: В некоторых магазинах Huawei перестали продавать технику

«Ъ»: В некоторых магазинах Huawei перестали продавать технику

В Москве и Петербурге появятся магазины только для дипломатов. Как в СССР

В Москве и Петербурге появятся магазины только для дипломатов. Как в СССР

«Ведомости»: Сеть магазинов OBI продала российский бизнес

«Ведомости»: Сеть магазинов OBI продала российский бизнес

H&M отменил финальную распродажу в России

H&M отменил финальную распродажу в России

Не только «Авито»: Где выгодно продать старые вещи и купить новые
Не только «Авито»: Где выгодно продать старые вещи и купить новые Или даже поменять по схеме trade-in
Не только «Авито»: Где выгодно продать старые вещи и купить новые

Не только «Авито»: Где выгодно продать старые вещи и купить новые
Или даже поменять по схеме trade-in

«Почта России» запустит экспресс-доставку из магазинов
21 июня 2022

«Почта России» запустит экспресс-доставку из магазинов

El País: Магазины Mango передадут российским партнерам
19 июня 2022

El País: Магазины Mango передадут российским партнерам

Ассортимент бытовой химии в магазинах сократился на 25 %
Исследование
1 июня 2022

Ассортимент бытовой химии в магазинах сократился на 25 %

Reuters: Nike уйдет из России
обновлено23 июня 2022

Reuters: Nike уйдет из России

Магазины L'Occitane откроются под вывесками «Л'Окситан»
22 мая 2022

Магазины L'Occitane откроются под вывесками «Л'Окситан»

За последние три месяца россияне стали чаще воровать в магазинах
15 мая 2022

За последние три месяца россияне стали чаще воровать в магазинах

Книги и кружки от «Новой газеты»
Товар дня
27 апреля 2022

Книги и кружки от «Новой газеты»

Рестораны и магазины перестали открывать новые точки
4 апреля 2022

Рестораны и магазины перестали открывать новые точки

Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay закрыли магазины в России
30 марта 2022

Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay закрыли магазины в России

OBI не вернется в Россию
обновлено29 марта 2022

OBI не вернется в Россию

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Что стоит купить про запас прямо сейчас
Что стоит купить про запас прямо сейчас Лекарства, кофе, косметику и не только
Что стоит купить про запас прямо сейчас

Что стоит купить про запас прямо сейчас
Лекарства, кофе, косметику и не только

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

Metro останется в России
9 марта 2022

Metro останется в России

«Стокманн» продолжит работу в России
8 марта 2022

«Стокманн» продолжит работу в России

adidas закрывает магазины в России
8 марта 2022

adidas закрывает магазины в России

Бренд Estee Lauder приостанавливает работу в России
8 марта 2022

Бренд Estee Lauder приостанавливает работу в России

OBI временно приостанавливает работу магазинов в России
8 марта 2022

OBI временно приостанавливает работу магазинов в России

Puma закрывает магазины в России
обновлено6 марта 2022

Puma закрывает магазины в России

5 марта 2022

«Ашан» ввел ограничение на продажу социально значимых товаров

В российских магазинах IKEA заработали отделы обмена и возврата
обновлено1 июня 2022

В российских магазинах IKEA заработали отделы обмена и возврата

2 марта 2022

H&M приостанавливает продажи в России

2 марта 2022

ASOS перестал принимать заказы из России

Crocs закрывает онлайн-магазин в России
обновлено10 марта 2022

Crocs закрывает онлайн-магазин в России

14 января 2022

Uniqlo повысит цены на свою продукцию

В ТЦ «Павелецкая Плаза» откроется Uniqlo с кафе внутри
28 декабря 2021

В ТЦ «Павелецкая Плаза» откроется Uniqlo с кафе внутри

8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году
8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году
8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году

8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году

Сканди-мода и кофе: Магазин и кафе шведской марки Arket в «Метрополисе»
Сканди-мода и кофе: Магазин и кафе шведской марки Arket в «Метрополисе»
Сканди-мода и кофе: Магазин и кафе шведской марки Arket в «Метрополисе»

Сканди-мода и кофе: Магазин и кафе шведской марки Arket в «Метрополисе»

«Пятерочка» и орден грифона: Какой была корпоративная культура сети в самом начале работы
«Пятерочка» и орден грифона: Какой была корпоративная культура сети в самом начале работы Гимн, награды и наказания для сотрудников
«Пятерочка» и орден грифона: Какой была корпоративная культура сети в самом начале работы

«Пятерочка» и орден грифона: Какой была корпоративная культура сети в самом начале работы
Гимн, награды и наказания для сотрудников

Яркие базовые вещи и матча с брюссельской капустой: Магазин и кофейня Choux на Чистопрудном бульваре
Яркие базовые вещи и матча с брюссельской капустой: Магазин и кофейня Choux на Чистопрудном бульваре
Яркие базовые вещи и матча с брюссельской капустой: Магазин и кофейня Choux на Чистопрудном бульваре

Яркие базовые вещи и матча с брюссельской капустой: Магазин и кофейня Choux на Чистопрудном бульваре

Где покупать текстиль для дома: Российская марка лоскутных покрывал «Галка»
Где покупать текстиль для дома: Российская марка лоскутных покрывал «Галка» Семейное дело и небольшие тиражи
Где покупать текстиль для дома: Российская марка лоскутных покрывал «Галка»

Где покупать текстиль для дома: Российская марка лоскутных покрывал «Галка»
Семейное дело и небольшие тиражи

Музыкальный магазин Stellage, лейбл CANT и издательство «ШУМ» открыли общее пространство в Москве
4 августа 2021

Музыкальный магазин Stellage, лейбл CANT и издательство «ШУМ» открыли общее пространство в Москве

Guess откроет спортивный поп-ап-магазин в «Метрополисе»
30 июля 2021

Guess откроет спортивный поп-ап-магазин в «Метрополисе»

Hoff открыла «цифровой» гипермаркет в «МЕГА Белая Дача»
30 июля 2021

Hoff открыла «цифровой» гипермаркет в «МЕГА Белая Дача»

В «Европейском» откроется крупнейший в Европе Uniqlo
1 июля 2021

В «Европейском» откроется крупнейший в Европе Uniqlo

Теперь и косметика: Магазин шведской марки Byredo на Малой Бронной
Теперь и косметика: Магазин шведской марки Byredo на Малой Бронной
Теперь и косметика: Магазин шведской марки Byredo на Малой Бронной

Теперь и косметика: Магазин шведской марки Byredo на Малой Бронной

На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела
10 апреля 2021

На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела

В начале мая в магазине NUW появится женская секция, кафе и пространство для вечеринок на крыше
26 марта 2021

В начале мая в магазине NUW появится женская секция, кафе и пространство для вечеринок на крыше

В Columbus откроются новые магазины Weekday и Monki
11 марта 2021

В Columbus откроются новые магазины Weekday и Monki

В Москве открылся магазин уральской марки нижнего белья Belle You
11 марта 2021

В Москве открылся магазин уральской марки нижнего белья Belle You

На «Хлебозаводе» откроется магазин минималистичных украшений DarkRain
2 марта 2021

На «Хлебозаводе» откроется магазин минималистичных украшений DarkRain

Topshop — теперь часть ASOS. Что будет с российскими магазинами марки?
Topshop — теперь часть ASOS. Что будет с российскими магазинами марки?
Topshop — теперь часть ASOS. Что будет с российскими магазинами марки?

Topshop — теперь часть ASOS. Что будет с российскими магазинами марки?

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Ювелирная марка Avgvst выпустила новую линейку украшений — с сердечками в стиле 80-х
14 января 2021

Ювелирная марка Avgvst выпустила новую линейку украшений — с сердечками в стиле 80-х

The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году
The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году
The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году

The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году

Что в 2020 году происходило с магазинами в России
Что в 2020 году происходило с магазинами в России Новые бренды, локальные марки и онлайн повсюду
Что в 2020 году происходило с магазинами в России

Что в 2020 году происходило с магазинами в России
Новые бренды, локальные марки и онлайн повсюду

Марка белья Le Journal Intime откроет магазин в Москве
22 декабря 2020

Марка белья Le Journal Intime откроет магазин в Москве

Ресторан Ribambelle открыл в Москве магазины с товарами для дома
15 декабря 2020

Ресторан Ribambelle открыл в Москве магазины с товарами для дома

H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского
14 декабря 2020

H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

2 декабря 2020

«Коммерсантъ»: сеть магазинов «Алые паруса» закрылась

7 отличных российских марок мебели
7 отличных российских марок мебели
7 отличных российских марок мебели

7 отличных российских марок мебели

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