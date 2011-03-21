В Москве и Петербурге пройдут концерты Fatboy Slim Приезд музыканта намечен на май
Тони Крэгг в Главном штабе, новый «Карточный домик», архивы Баухауза События, сериалы, книги и музыка на выходные
Тони Крэгг в Главном штабе, новый «Карточный домик», архивы Баухауза События, сериалы, книги и музыка на выходные
Судебные приставы конфискуют оборудование в клубе «A2» (обновлено)
Конфискация входит в обеспечительные меры по судебному разбирательству между соучредителем и гендиректором площадки
Судебные приставы конфискуют оборудование в клубе «A2» (обновлено) Конфискация входит в обеспечительные меры по судебному разбирательству между соучредителем и гендиректором площадки
Планы на зиму: 25 концертовКонцерты Die Antwoord, Einsturzende Neubauten, Iceage, Ok Go, Джесси Уэр, Инги Коупленд и Марии Минервы — The Village составил гид по музыкальным событиям этой зимы
Планы на зиму: 25 концертов Концерты Die Antwoord, Einsturzende Neubauten, Iceage, Ok Go, Джесси Уэр, Инги Коупленд и Марии Минервы — The Village составил гид по музыкальным событиям этой зимы
Планы на лето: 30 концертов Black Sabbath, Foals, Underworld, Black Label Society, «Странные игры» и фестивали на открытом воздухе — The Village составил гид по основным музыкальным событиям этого лета
Планы на лето: 30 концертов Black Sabbath, Foals, Underworld, Black Label Society, «Странные игры» и фестивали на открытом воздухе — The Village составил гид по основным музыкальным событиям этого лета
Выходные в городе: Chaos Constructions, турнир по пинг-понгу и мотопарад Дайджест городских событий на эти выходные: «Велозавтрак» в Таврическом саду, фестиваль атмосферной музыки «Абстрасенция» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Chaos Constructions, турнир по пинг-понгу и мотопарад Дайджест городских событий на эти выходные: «Велозавтрак» в Таврическом саду, фестиваль атмосферной музыки «Абстрасенция» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Die Antwoord, фестиваль театров Open Look и Orange Days на «Новой Голландии» Дайджест городских событий этой недели: Ночь музыки в Гатчине, современное искусство Краснодара и еще несколько событий из календаря The Village.
События недели: Die Antwoord, фестиваль театров Open Look и Orange Days на «Новой Голландии» Дайджест городских событий этой недели: Ночь музыки в Гатчине, современное искусство Краснодара и еще несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Hot Chip, Tweed Run и Фестиваль уличных спектаклей Дайджест городских событий на эти выходные: ночь бунтарского кино, открытие крыши Lemonade, презентация нового альбома Tesla Boy и еще несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Hot Chip, Tweed Run и Фестиваль уличных спектаклей Дайджест городских событий на эти выходные: ночь бунтарского кино, открытие крыши Lemonade, презентация нового альбома Tesla Boy и еще несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Открытие Biblioteka, FontFest и Alexander Robotnick Дайджест городских событий на выходные: дискуссии о фотографии в «Тайге», выступление камерного хора Festino и Sun Glitters и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Открытие Biblioteka, FontFest и Alexander Robotnick Дайджест городских событий на выходные: дискуссии о фотографии в «Тайге», выступление камерного хора Festino и Sun Glitters и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Выставка Portraits Now, концерт Chinawoman и «Стамбул» в «Росфото» Дайджест городских событий этой недели: театральный фестиваль «Пять вечеров», спектакль Василия Бархатова в «Приюте комедианта» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Выставка Portraits Now, концерт Chinawoman и «Стамбул» в «Росфото» Дайджест городских событий этой недели: театральный фестиваль «Пять вечеров», спектакль Василия Бархатова в «Приюте комедианта» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Тимон Афинский», концерт Bonaparte и Music Film Festival Дайджест городских событий этой недели: выставка к годовщине прорыва блокады, показ программы фестиваля «Киноликбез» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Тимон Афинский», концерт Bonaparte и Music Film Festival Дайджест городских событий этой недели: выставка к годовщине прорыва блокады, показ программы фестиваля «Киноликбез» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: День рождения Follow Me, концерт Mum и FontFest в «Зоне действия» Дайджест городских событий на выходные: концерт Scooter, фестиваль булочек с корицей в «Ткачах» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: День рождения Follow Me, концерт Mum и FontFest в «Зоне действия» Дайджест городских событий на выходные: концерт Scooter, фестиваль булочек с корицей в «Ткачах» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Полиграф Полиграфыч: Новый «А2» и другие обитатели завода «Ленполиграфмаш» Центр дизайна Make It, клуб «А2», бар Social, обновлённый «Эфир» — новый состав арендаторов бывшего завода «Ленполиграфмаш» на «Петроградской». The Village побывал в промзоне и выяснил, что её ждёт.
Полиграф Полиграфыч: Новый «А2» и другие обитатели завода «Ленполиграфмаш» Центр дизайна Make It, клуб «А2», бар Social, обновлённый «Эфир» — новый состав арендаторов бывшего завода «Ленполиграфмаш» на «Петроградской». The Village побывал в промзоне и выяснил, что её ждёт.
В Петербурге отменили остросоциальный спектакль «Граждане бесы»
Продолжение оппозиционного проекта «Гражданин поэт» не покажут в Петербурге. Концерт Ксении Собчак, Михаила Ефремова, Леонида Парфёнова и Васи Обломова в «А2» отменили «по техническим причинам».
В Петербурге отменили остросоциальный спектакль «Граждане бесы» Продолжение оппозиционного проекта «Гражданин поэт» не покажут в Петербурге. Концерт Ксении Собчак, Михаила Ефремова, Леонида Парфёнова и Васи Обломова в «А2» отменили «по техническим причинам».
Главное на неделе: события с 21 по 27 марта Неделя моды Cycles&Seasons by Mastercard, премьера нового спектакля в театре «Практика» — «Стихи про Москву» и «Ламбада-маркет» на «Флаконе»