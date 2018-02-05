Книга недели
«Позитивная иррациональность»: Почему мы ко всему привыкаемИ откуда у нас берется желание покупать все больше и больше новых вещей
Книга недели
«Позитивная иррациональность»: Почему мы ко всему привыкаем И откуда у нас берется желание покупать все больше и больше новых вещей
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Адаптация сериала «Менталист» Сериал покажут на Первом канале и украинском телевидении
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НТВ снимет адаптацию американского сериала «Хорошая жена»
Главные роли в проекте достались Александру Домогарову и Александре Урсуляк
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