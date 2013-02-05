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Пользователи Facebook смогут отказаться от неинтересной рекламы

Социальная сеть вводит AdChoices

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Новости

Пользователи Facebook смогут отказаться от неинтересной рекламы Социальная сеть вводит AdChoices