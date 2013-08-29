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Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»

В ходе исследования изучили 4,5 миллиарда публичных постов и 6 миллиардов комментариев в соцсети

Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»
В ходе исследования изучили 4,5 миллиарда публичных постов и 6 миллиардов комментариев в соцсети

«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистом

«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистомЧеловек, вынужденный слушать музыку с утра до вечера, оценивает Дрейка, Граймс, Оксимирона и «Кровосток»

«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистом

«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистом
Человек, вынужденный слушать музыку с утра до вечера, оценивает Дрейка, Граймс, Оксимирона и «Кровосток»

24 — 25 октября
24 — 25 октября Всё самое интересное из происходящего в городе в выходные: новости, фестивали, концерты, вечеринки и многое другое в нашей трансляции
24 — 25 октября

24 — 25 октября
Всё самое интересное из происходящего в городе в выходные: новости, фестивали, концерты, вечеринки и многое другое в нашей трансляции

Планы на осень: 32 фильма
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на осень: 32 фильма

Планы на осень: 32 фильма
Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.