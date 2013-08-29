Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»
В ходе исследования изучили 4,5 миллиарда публичных постов и 6 миллиардов комментариев в соцсети
Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте» В ходе исследования изучили 4,5 миллиарда публичных постов и 6 миллиардов комментариев в соцсети
«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистомЧеловек, вынужденный слушать музыку с утра до вечера, оценивает Дрейка, Граймс, Оксимирона и «Кровосток»
«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистом Человек, вынужденный слушать музыку с утра до вечера, оценивает Дрейка, Граймс, Оксимирона и «Кровосток»
24 — 25 октября Всё самое интересное из происходящего в городе в выходные: новости, фестивали, концерты, вечеринки и многое другое в нашей трансляции
24 — 25 октября Всё самое интересное из происходящего в городе в выходные: новости, фестивали, концерты, вечеринки и многое другое в нашей трансляции
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.