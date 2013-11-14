Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП
Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса
Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса
Навального оштрафовали за неповиновение судебным приставам
Оппозиционер обязан выплатить 2,5 тысячи рублей штрафа
Навального оштрафовали за неповиновение судебным приставам Оппозиционер обязан выплатить 2,5 тысячи рублей штрафа
Штрафовать нарушителей ПДД будут московские власти
Наказанием нарушителей правил дорожного движения в Москве займутся власти города.