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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ведомости»: Половину авиадиспетчеров отправили в «частичный простой»

«Ведомости»: Половину авиадиспетчеров отправили в «частичный простой»

Авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 миллионов пассажиров

Авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 миллионов пассажиров

Росавиация продлила ограничение полетов на юг до 10 сентября

обновлено

Росавиация продлила ограничение полетов на юг до 10 сентября

«Ъ»: Аэропорты попросили Минтранс не списывать оборудование для досмотра
16 мая 2022

«Ъ»: Аэропорты попросили Минтранс не списывать оборудование для досмотра

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 60 рейсов
1 мая 2022

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 60 рейсов

25 апреля 2022

Внуково перевел сотрудников в простой

В аэропортах Москвы задержали или отменили почти 50 рейсов
обновлено2 апреля 2022

В аэропортах Москвы задержали или отменили почти 50 рейсов

«Аэроэкспресс» запустил автобусы до аэропорта Домодедово
22 марта 2022

«Аэроэкспресс» запустил автобусы до аэропорта Домодедово

Шереметьево закрыл терминалы E и D
16 марта 2022

Шереметьево закрыл терминалы E и D

26 февраля 2022

Угрозы «минирования» поступили в вокзалы Москвы, аэропорты Внуково и Шереметьево

обновлено24 февраля 2022

В России закрыли 11 аэропортов. В Москве сотни рейсов отменили

10 января 2022

В московских аэропортах отменили десятки рейсов

В Москве из-за снегопада задержали или отменили более 30 авиарейсов
14 декабря 2021

В Москве из-за снегопада задержали или отменили более 30 авиарейсов

С 12 декабря «Аэроэкспресс» изменит график движения поездов в Шереметьево
3 декабря 2021

С 12 декабря «Аэроэкспресс» изменит график движения поездов в Шереметьево

В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
1 декабря 2021

В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов

2 ноября 2021

В московских аэропортах из-за непогоды отменились сотни рейсов

Шереметьево признали самым загруженным аэропортом Европы
4 августа 2021

Шереметьево признали самым загруженным аэропортом Европы

Предложение дня
12 февраля 2021

Регистрировать пассажиров Домодедова и Шереметьева по биометрическим данным

17 января 2021

В московских аэропортах отменили и задержали около 40 рейсов

4 декабря 2020

«Победа» запустила рейс из Внуково во Внуково. Просто покружить над Москвой

6 августа 2020

«Аэрофлот» продавал билеты в закрытые страны на август. А теперь отменяет рейсы

5 августа 2020

Во Внукове и Домодедове запустят экспресс-тестирование на коронавирус

Что мы знаем о районах, в которых живем
ПРОМО
Что мы знаем о районах, в которых живем Как район «Аэропорт» стал желанным местом для жизни
Что мы знаем о районах, в которых живем
ПРОМО

Что мы знаем о районах, в которых живем
Как район «Аэропорт» стал желанным местом для жизни

Как кот испортил репутацию «Аэрофлота»
Как кот испортил репутацию «Аэрофлота» И почему его владелец все равно не смог вернуть накопленные мили
Как кот испортил репутацию «Аэрофлота»

Как кот испортил репутацию «Аэрофлота»
И почему его владелец все равно не смог вернуть накопленные мили

Международный терминал D в Шереметьеве возобновит работу с конца июля

Хотя границы закрыты как минимум до августа

Международный терминал D в Шереметьеве возобновит работу с конца июля

Признаки контрабанды: «Аэрофлот» объяснил отказ брать животных на рейс из Шанхая (обновлено)

Сейчас животные находятся на передержке

Признаки контрабанды: «Аэрофлот» объяснил отказ брать животных на рейс из Шанхая (обновлено)

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)

Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)

Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов

Построить станцию у аэропорта планируется к 2023 году

Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов

«Аэроэкспресс» снизит цены на время эпидемии

И, возможно, не вернет прежние расценки даже после снятия ограничений

«Аэроэкспресс» снизит цены на время эпидемии

Лучшие аэропорты мира

Два российских аэропорта вошли в топ-100

Лучшие аэропорты мира

Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года

Минтранс просит выделить еще 13 миллиардов на проблемный объект

Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года

Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла

Пассажиры полетят другим рейсом уже из Внукова

Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла

S7 и Домодедово первыми в России запустили сортировку мусора с рейсов

Отходы от боксов бортового питания отправят на переработку

S7 и Домодедово первыми в России запустили сортировку мусора с рейсов

Домодедово запустил онлайн-предзаказ товаров из дьюти-фри со скидкой

Теперь их можно заказать заранее и забрать уже в терминале

Домодедово запустил онлайн-предзаказ товаров из дьюти-фри со скидкой

Шереметьево отложил планы по строительству новых терминалов

Аэропорт сосредоточится на реконструкции старых объектов

Шереметьево отложил планы по строительству новых терминалов

В Шереметьеве открыли терминал С в духе конструктивизма. Вот как он выглядит

Круглосуточные рестораны, двухэтажный ВИП-зал и прямая дорога с Москвой

В Шереметьеве открыли терминал С в духе конструктивизма. Вот как он выглядит

Шереметьево продолжает подниматься в топе крупнейших аэропортов Европы

Московский аэропорт показал самый быстрый рост среди лидеров

Шереметьево продолжает подниматься в топе крупнейших аэропортов Европы

Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда

Более вместительные составы передадут шереметьевскому направлению из-за открытия МЦД

Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда

За безопасностью в музеях начнут следить так же, как в аэропортах

Потенциальных похитителей шедевров будут выявлять на входе в здание

За безопасностью в музеях начнут следить так же, как в аэропортах

В Шереметьеве открылся магазин-кафе «Вкусвилл»

Новая точка работает круглосуточно

В Шереметьеве открылся магазин-кафе «Вкусвилл»

«Аэрофлот» оштрафован на 290 тысяч рублей за проблемы с выдачей багажа в Шереметьеве

Причиной летних задержек была нехватка грузчиков

«Аэрофлот» оштрафован на 290 тысяч рублей за проблемы с выдачей багажа в Шереметьеве

Внуково хочет продавать забытый пассажирами багаж

Это поможет компенсировать затраты на хранение потерянных вещей

Внуково хочет продавать забытый пассажирами багаж

Терминал С аэропорта Шереметьево откроют в начале 2020 года

Первые рейсы отправятся 15 января

Терминал С аэропорта Шереметьево откроют в начале 2020 года

В Шереметьеве открыли третью ВПП (обновлено)

Ее сдачу просрочили больше чем на год

В Шереметьеве открыли третью ВПП (обновлено)

Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином

Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту

Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином

«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева

Время в пути составит 20 минут

«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева

Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)

На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки

Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)

Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров

Концепцию «Тихий аэропорт» хотят опробовать в Шереметьеве

Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров

Правительство выделило на реконструкцию Домодедова всего 4,5 % от нужной суммы

ВПП должны были закончить еще несколько лет назад, но сроки перенесли на 2020 год

Правительство выделило на реконструкцию Домодедова всего 4,5 % от нужной суммы

«Победа» возобновила продажи билетов в Гюмри (обновлено)

В армянском аэропорту пообещали контролировать заправку самолетов

«Победа» возобновила продажи билетов в Гюмри (обновлено)

Пассажиров не пускают в терминал D Шереметьева. Там не работают рамки досмотра (обновлено)

Когда восстановят электричество, неизвестно

Пассажиров не пускают в терминал D Шереметьева. Там не работают рамки досмотра (обновлено)

Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах

Запрет на курение в аэропортах существует с 2013 года

Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах

Как работают и сколько получают грузчики в аэропорту Шереметьево
Как работают и сколько получают грузчики в аэропорту Шереметьево Тонны чемоданов, трудовые мигранты и обещанные зарплаты в 200 тысяч
Как работают и сколько получают грузчики в аэропорту Шереметьево

Как работают и сколько получают грузчики в аэропорту Шереметьево
Тонны чемоданов, трудовые мигранты и обещанные зарплаты в 200 тысяч

СМИ: Шереметьево подняло грузчикам зарплату в 4,5 раза — это не помогло решить проблему с багажом

Минтранс обещал, что ситуация с выдачей багажа в аэропорту наладится к середине августа

СМИ: Шереметьево подняло грузчикам зарплату в 4,5 раза — это не помогло решить проблему с багажом

S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове

Пока что услуга доступна только для пассажиров, имеющих доступ в бизнес-зал

S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове

Ространснадзор предупредил об очередях на пограничном контроле во Внукове

Минтранс попросил пограничников работать быстрее

Ространснадзор предупредил об очередях на пограничном контроле во Внукове

«Аэроэкспресс» и «Ситимобил» представили совместный тариф

Поездка в аэропорт на такси, а затем на экспрессе будет стоить 700 рублей

«Аэроэкспресс» и «Ситимобил» представили совместный тариф

Росавиация просрочила реконструкцию Домодедова. Пропускная способность аэропорта снизилась на треть

Ведомство привлекало к строительству подрядчика, который стал банкротом

Росавиация просрочила реконструкцию Домодедова. Пропускная способность аэропорта снизилась на треть

Шереметьево отчитался о решении проблемы с выдачей багажа (обновлено)

Сначала задержки объясняли высоким сезоном, затем оказалось, что в аэропорту сократили грузчиков

Шереметьево отчитался о решении проблемы с выдачей багажа (обновлено)

«Аэрофлот» отменил семь вылетов Superjet за сутки (обновлено)

Источник в Superjet считает, что неполадки с самолетами были и раньше, но никто не обращал на них внимания до катастрофы

«Аэрофлот» отменил семь вылетов Superjet за сутки (обновлено)

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