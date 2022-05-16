Регистрировать пассажиров Домодедова и Шереметьева по биометрическим данным
Как кот испортил репутацию «Аэрофлота» И почему его владелец все равно не смог вернуть накопленные мили
Международный терминал D в Шереметьеве возобновит работу с конца июля
Хотя границы закрыты как минимум до августа
Признаки контрабанды: «Аэрофлот» объяснил отказ брать животных на рейс из Шанхая (обновлено)
Сейчас животные находятся на передержке
Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)
Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов
Построить станцию у аэропорта планируется к 2023 году
«Аэроэкспресс» снизит цены на время эпидемии
И, возможно, не вернет прежние расценки даже после снятия ограничений
Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года
Минтранс просит выделить еще 13 миллиардов на проблемный объект
Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла
Пассажиры полетят другим рейсом уже из Внукова
S7 и Домодедово первыми в России запустили сортировку мусора с рейсов
Отходы от боксов бортового питания отправят на переработку
Домодедово запустил онлайн-предзаказ товаров из дьюти-фри со скидкой
Теперь их можно заказать заранее и забрать уже в терминале
Шереметьево отложил планы по строительству новых терминалов
Аэропорт сосредоточится на реконструкции старых объектов
В Шереметьеве открыли терминал С в духе конструктивизма. Вот как он выглядит
Круглосуточные рестораны, двухэтажный ВИП-зал и прямая дорога с Москвой
Шереметьево продолжает подниматься в топе крупнейших аэропортов Европы
Московский аэропорт показал самый быстрый рост среди лидеров
Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда
Более вместительные составы передадут шереметьевскому направлению из-за открытия МЦД
За безопасностью в музеях начнут следить так же, как в аэропортах
Потенциальных похитителей шедевров будут выявлять на входе в здание
«Аэрофлот» оштрафован на 290 тысяч рублей за проблемы с выдачей багажа в Шереметьеве
Причиной летних задержек была нехватка грузчиков
Внуково хочет продавать забытый пассажирами багаж
Это поможет компенсировать затраты на хранение потерянных вещей
Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином
Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту
«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева
Время в пути составит 20 минут
Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)
На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки
Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров
Концепцию «Тихий аэропорт» хотят опробовать в Шереметьеве
Правительство выделило на реконструкцию Домодедова всего 4,5 % от нужной суммы
ВПП должны были закончить еще несколько лет назад, но сроки перенесли на 2020 год
«Победа» возобновила продажи билетов в Гюмри (обновлено)
В армянском аэропорту пообещали контролировать заправку самолетов
Пассажиров не пускают в терминал D Шереметьева. Там не работают рамки досмотра (обновлено)
Когда восстановят электричество, неизвестно
Сколько россиян поддерживают возвращение курилок в аэропортах
Запрет на курение в аэропортах существует с 2013 года
Как работают и сколько получают грузчики в аэропорту Шереметьево Тонны чемоданов, трудовые мигранты и обещанные зарплаты в 200 тысяч
СМИ: Шереметьево подняло грузчикам зарплату в 4,5 раза — это не помогло решить проблему с багажом
Минтранс обещал, что ситуация с выдачей багажа в аэропорту наладится к середине августа
S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове
Пока что услуга доступна только для пассажиров, имеющих доступ в бизнес-зал
Ространснадзор предупредил об очередях на пограничном контроле во Внукове
Минтранс попросил пограничников работать быстрее
«Аэроэкспресс» и «Ситимобил» представили совместный тариф
Поездка в аэропорт на такси, а затем на экспрессе будет стоить 700 рублей
Росавиация просрочила реконструкцию Домодедова. Пропускная способность аэропорта снизилась на треть
Ведомство привлекало к строительству подрядчика, который стал банкротом
Шереметьево отчитался о решении проблемы с выдачей багажа (обновлено)
Сначала задержки объясняли высоким сезоном, затем оказалось, что в аэропорту сократили грузчиков
«Аэрофлот» отменил семь вылетов Superjet за сутки (обновлено)
Источник в Superjet считает, что неполадки с самолетами были и раньше, но никто не обращал на них внимания до катастрофы