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Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Утро в мире
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Утро в мире

Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно?
Город
Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно?Зачем нужна экспериментальная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» и чего опасаются экологи
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Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно?
Город

Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно? Зачем нужна экспериментальная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» и чего опасаются экологи

Город

На Поклонной горе заложили памятник чернобыльцам

В 2016 году исполнится 30 лет с чернобыльской катастрофы

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Город

На Поклонной горе заложили памятник чернобыльцам В 2016 году исполнится 30 лет с чернобыльской катастрофы

Идеи для города: Парк развлечений в атомной станции
Иностранный опыт
Идеи для города: Парк развлечений в атомной станцииThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах. В этом выпуске — история немецкой АЭС, которую после закрытия превратили в масштабный парк развлечений.
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Идеи для города: Парк развлечений в атомной станции
Иностранный опыт

Идеи для города: Парк развлечений в атомной станции The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах. В этом выпуске — история немецкой АЭС, которую после закрытия превратили в масштабный парк развлечений.