Утро в мире
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Город
Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно?Зачем нужна экспериментальная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» и чего опасаются экологи
Город
Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно? Зачем нужна экспериментальная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» и чего опасаются экологи
Город
На Поклонной горе заложили памятник чернобыльцам
В 2016 году исполнится 30 лет с чернобыльской катастрофы
Город
На Поклонной горе заложили памятник чернобыльцам В 2016 году исполнится 30 лет с чернобыльской катастрофы
Иностранный опыт
Идеи для города: Парк развлечений в атомной станцииThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах. В этом выпуске — история немецкой АЭС, которую после закрытия превратили в масштабный парк развлечений.
Иностранный опыт