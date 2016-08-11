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Фильмы недели
«Капитан Фантастик», «Пит и его дракон», «Афера под прикрытием»
Алиса Таёжная — о диснеевской сказке про мальчика и дракона, нелепом русском хорроре в метро и других киноновинках
Фильмы недели
«Капитан Фантастик», «Пит и его дракон», «Афера под прикрытием»
Алиса Таёжная — о диснеевской сказке про мальчика и дракона, нелепом русском хорроре в метро и других киноновинках