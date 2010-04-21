Пассажиров предупредили о возможной отмене рейсов Air France
Завтра в парижском аэропорту Шарль-де-Голль пройдет забастовка пилотов
Что делать, если ты застрял в аэропорту На этой неделе бастуют пилоты авиакомпании Lufthansa, недавно из-за протестов сотрудников Air France пассажиры не могли отправиться в путь. The Village разбирается, что делать застрявшим в аэропорту
Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.
Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.
Терминал: люди в ожидании рейса Рассказы людей, застрявших в Шереметьево из-за вулкана Эйяфьятлайокудль.