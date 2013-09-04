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Как всё устроено
Как всё устроено: Актёр массовки
Актриса массовки в передачах «Своя игра» и «Кто хочет стать миллионером» анонимно рассказала о том, чем занимаются статисты на съёмках, кто дежурит у дверей студий и почему бывалые приходят в тапочках
Как всё устроено
Как всё устроено: Актёр массовки
Актриса массовки в передачах «Своя игра» и «Кто хочет стать миллионером» анонимно рассказала о том, чем занимаются статисты на съёмках, кто дежурит у дверей студий и почему бывалые приходят в тапочках
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