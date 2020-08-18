Gogol School проведет интенсивы по актерскому мастерству и физическом театру в Zoom
Программу пополнил новый курс по театральным системам
На ВДНХ откроется бесплатная лаборатория актерского искусства для детей и подростков
Занятия организуют по американскому методу обучения
Gogol School открыла набор на зимний сезон
Курсы помогут раскрепоститься и обрести баланс между телом и эмоциями
Gogol School вновь открыла набор на актерские интенсивы для подростков
Среди зимних занятий — мастер-класс по кинопроизводству
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет интенсив по актерскому мастерству
Его организует Драматический театр имени Штейна
Gogol School запустила программу летних творческих интенсивов
Актеры «Гоголь-центра» проведут занятия по актерскому мастерству в Москве и Петербурге
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет актерский курс для подростков
Занятия будут идти с середины мая по конец июня
Gogol School проведет интенсив по актерскому мастерству для подростков
Мастера Полина Золотовицкая и Никита Белых организуют тренинги по трем направлениям
«Театр.doc» анонсировал летнюю драматургическую лабораторию для подростков
Школьники изучат актерское мастерство, правила сторителлинга и подготовят свой спектакль
Московские театры проведут баттлы актерского мастерства
В соревнованиях примут участие четыре столичных театра
В Перовском парке открывается бесплатная театральная школа
Посетители школы научатся не только правильно держаться на сцене, но и поработают над снятием внутренних зажимов, координацией, речью, вокалом и пластикой