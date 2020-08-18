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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Gogol School открыла набор на новый сезон
18 августа 2020

Gogol School открыла набор на новый сезон

Gogol School проведет интенсивы по актерскому мастерству и физическом театру в Zoom

Программу пополнил новый курс по театральным системам

Gogol School проведет интенсивы по актерскому мастерству и физическом театру в Zoom

На ВДНХ откроется бесплатная лаборатория актерского искусства для детей и подростков

Занятия организуют по американскому методу обучения

На ВДНХ откроется бесплатная лаборатория актерского искусства для детей и подростков

Gogol School открыла набор на зимний сезон

Курсы помогут раскрепоститься и обрести баланс между телом и эмоциями

Gogol School открыла набор на зимний сезон

Gogol School вновь открыла набор на актерские интенсивы для подростков

Среди зимних занятий — мастер-класс по кинопроизводству

Gogol School вновь открыла набор на актерские интенсивы для подростков

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет интенсив по актерскому мастерству

Его организует Драматический театр имени Штейна

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет интенсив по актерскому мастерству

Gogol School запустила программу летних творческих интенсивов

Актеры «Гоголь-центра» проведут занятия по актерскому мастерству в Москве и Петербурге

Gogol School запустила программу летних творческих интенсивов

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет актерский курс для подростков

Занятия будут идти с середины мая по конец июня

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет актерский курс для подростков

Gogol School проведет интенсив по актерскому мастерству для подростков

Мастера Полина Золотовицкая и Никита Белых организуют тренинги по трем направлениям

Gogol School проведет интенсив по актерскому мастерству для подростков

«Театр.doc» анонсировал летнюю драматургическую лабораторию для подростков

Школьники изучат актерское мастерство, правила сторителлинга и подготовят свой спектакль

«Театр.doc» анонсировал летнюю драматургическую лабораторию для подростков

Московские театры проведут баттлы актерского мастерства

В соревнованиях примут участие четыре столичных театра

Московские театры проведут баттлы актерского мастерства

В Перовском парке открывается бесплатная театральная школа

Посетители школы научатся не только правильно держаться на сцене, но и поработают над снятием внутренних зажимов, координацией, речью, вокалом и пластикой

В Перовском парке открывается бесплатная театральная школа