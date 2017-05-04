Что изменится в России в 2020 году Новые налоги, правила и цены
В Госдуме предложили уточнить понятия «сидр» и «пуаре»
Депутат Николаев считает, что нынешние формулировки позволяют выдавать за сидр коктейли, акциз на которые выше
В Госдуме предложили уточнить понятия «сидр» и «пуаре» Депутат Николаев считает, что нынешние формулировки позволяют выдавать за сидр коктейли, акциз на которые выше
Пять человек задержали на пикете против запретов Минздрава
Активисты выступили против запрета ведомства на вейпы, колбасу, кофе в метро и кружевное белье
Пять человек задержали на пикете против запретов Минздрава Активисты выступили против запрета ведомства на вейпы, колбасу, кофе в метро и кружевное белье
Ввести налог на колбасу и сосиски В случае введения акциза цены могут вырасти на 30 %
Ввести 20%-ный налог на газировку В правительстве предложили меры по борьбе с ожирением
Производители бензина в сентябре резко подняли цены на 10 %
По словам эксперта, уже до конца года розничные цены на бензин вырастут на 2–3 рубля за литр
Производители бензина в сентябре резко подняли цены на 10 % По словам эксперта, уже до конца года розничные цены на бензин вырастут на 2–3 рубля за литр
Цены на бензин начнут резко расти после Нового года
Счетная палата спрогнозировала последствия повышения акцизов на топливо
Цены на бензин начнут резко расти после Нового года Счетная палата спрогнозировала последствия повышения акцизов на топливо
С января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что решение властей не приведет к скачку розничных цен
С января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что решение властей не приведет к скачку розничных цен
Минфин предложил отменить льготный акциз для части российских вин
Пониженную ставку ввели в 2016 году, чтобы развивать отечественное виноделие
Минфин предложил отменить льготный акциз для части российских вин Пониженную ставку ввели в 2016 году, чтобы развивать отечественное виноделие
Правительство договорилось о заморозке цен на бензин
Цены на топливо зафиксируют по состоянию на 30 мая
Правительство договорилось о заморозке цен на бензин Цены на топливо зафиксируют по состоянию на 30 мая
Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 %
По оценке участников рынка, к 2021 году самые дешевые сигареты могут подорожать до 110 рублей за пачку
Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 % По оценке участников рынка, к 2021 году самые дешевые сигареты могут подорожать до 110 рублей за пачку
Правительство планирует снизить акцизы из-за рекордных цен на бензин
Ранее предполагалось еще раз увеличить акцизы 1 июля
Правительство планирует снизить акцизы из-за рекордных цен на бензин Ранее предполагалось еще раз увеличить акцизы 1 июля
Правительство собирается повысить стоимость акцизных марок на алкоголь и табак
Сильнее подорожают акцизы на табачную продукцию
Правительство собирается повысить стоимость акцизных марок на алкоголь и табак Сильнее подорожают акцизы на табачную продукцию
СМИ сообщили о решении правительства повысить акцизы на бензин
Это приведет к росту розничных цен на топливо
СМИ сообщили о решении правительства повысить акцизы на бензин Это приведет к росту розничных цен на топливо
Лауреаты «Эмми», рост акцизов на бензин и пакет реформ для предвыборной кампании Путина Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
В правительстве предложили отложить повышение акцизов на сигареты
Это поможет не только сэкономить на налогах, но и не увеличить темпы роста нелегального сегмента
В правительстве предложили отложить повышение акцизов на сигареты Это поможет не только сэкономить на налогах, но и не увеличить темпы роста нелегального сегмента
Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина
О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»
Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»
Импортеры вина предупредили об уходе 80 % участников рынка из-за приказа Минфина
Также отмечается, что цена на вино может заметно вырасти
Импортеры вина предупредили об уходе 80 % участников рынка из-за приказа Минфина Также отмечается, что цена на вино может заметно вырасти
Путин поручил к 1 июля снизить акциз на медовуху
Также напиток отнесут к сельскохозяйственной продукции