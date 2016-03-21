Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве создадут сеть оперативной акушерской медпомощи

Аналогичным образом планируется поступить с травмпунктами

В Москве создадут сеть оперативной акушерской медпомощи

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родовThe Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов
The Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?
Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности? В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?

Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?
В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей