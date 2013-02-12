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Новости

Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга
Сделал сам
Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсингаВ 2009 году Максим Конев увидел потенциал в рынке мобильных технологий и создал компанию, которая зарабатывает больше миллиона долларов в год.
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Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга
Сделал сам

Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга В 2009 году Максим Конев увидел потенциал в рынке мобильных технологий и создал компанию, которая зарабатывает больше миллиона долларов в год.

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
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Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Hopes & Fears

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.

Долина строгого режима: Почему стартапы выбирают авторитарную Белоруссию
Истории
Долина строгого режима: Почему стартапы выбирают авторитарную БелоруссиюСпециальный репортаж Дарьи Черкудиновой о том, как государство с диктатором во главе стало прототипом колонии глобальных предпринимателей.
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Долина строгого режима: Почему стартапы выбирают авторитарную Белоруссию
Истории

Долина строгого режима: Почему стартапы выбирают авторитарную Белоруссию Специальный репортаж Дарьи Черкудиновой о том, как государство с диктатором во главе стало прототипом колонии глобальных предпринимателей.