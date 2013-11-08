«Манчестер у моря», «Скрижали судьбы», «Живое», «Босс-молокосос» Алиса Таёжная посмотрела новинки проката
«Манчестер у моря», «Скрижали судьбы», «Живое», «Босс-молокосос» Алиса Таёжная посмотрела новинки проката
«Малефисента», «Соседи. На тропе войны», «Соблазнённые и брошенные» Анджелина Джоли против несовершеннолетней, Сет Роген и Зак Эфрон бьются на членах, Райан Гослинг и Алек Болдуин жалуются на жизнь — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
«Малефисента», «Соседи. На тропе войны», «Соблазнённые и брошенные» Анджелина Джоли против несовершеннолетней, Сет Роген и Зак Эфрон бьются на членах, Райан Гослинг и Алек Болдуин жалуются на жизнь — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
Клуб мэров: Билл де Блазио, Нью-Йорк The Village продолжает рассказывать о мэрах мировых столиц: этот выпуск посвящён только что избранному мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио, защитнику прав нацменов, поклоннику Че и мужу бывшей лесбиянки.
Клуб мэров: Билл де Блазио, Нью-Йорк The Village продолжает рассказывать о мэрах мировых столиц: этот выпуск посвящён только что избранному мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио, защитнику прав нацменов, поклоннику Че и мужу бывшей лесбиянки.
10 цитат о продажах из фильма «Гленгарри Глен Росс» («Американцы») Четверым риелторам-неудачникам грозит увольнение, если за неделю они не смогут продать никчёмные земли. Фильм 1992 года, из которого российский зритель впервые узнал о методе «холодных» продаж.