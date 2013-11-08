10 цитат о продажах из фильма «Гленгарри Глен Росс» («Американцы») Четверым риелторам-неудачникам грозит увольнение, если за неделю они не смогут продать никчёмные земли. Фильм 1992 года, из которого российский зритель впервые узнал о методе «холодных» продаж.