Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Менеджмент
Предприниматели — о бизнес-эмиграции в Европу, США и АзиюНа прошлой неделе в Риге запустился проект бывшей редакции Lenta.ru. The Village поговорил с российскими предпринимателями о том, как они перевозили свой бизнес за границу
Менеджмент
Предприниматели — о бизнес-эмиграции в Европу, США и Азию На прошлой неделе в Риге запустился проект бывшей редакции Lenta.ru. The Village поговорил с российскими предпринимателями о том, как они перевозили свой бизнес за границу
Новости
Павла Дурова признали самым перспективным молодым лидером Северной Европы
Помимо него в топ-30 оказались ещё пять россиян
Новости
Павла Дурова признали самым перспективным молодым лидером Северной Европы Помимо него в топ-30 оказались ещё пять россиян
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предпринимателиМы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели Мы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
Hopes & Fears
Александр Агапитов (Xsolla): Почему я запускаю платформу анализа данных CapsideaСоздатель игровой платёжной системы запускает краудсорсинговую платформу для анализа Big Data.
Hopes & Fears
Александр Агапитов (Xsolla): Почему я запускаю платформу анализа данных Capsidea Создатель игровой платёжной системы запускает краудсорсинговую платформу для анализа Big Data.
Hopes & Fears
Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.
Hopes & Fears
Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013 Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Истории
Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долиныXsolla работает с иностранными игровыми компаниями 5 лет, но зарабатывает в основном на российских юзерах. Александр Агапитов хочет изменить модель и завоевать мировой рынок за счёт self-publishing.
Истории