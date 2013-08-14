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Главный экспонат: Как зарабатывают частные музеи
Главный экспонат: Как зарабатывают частные музеи The Village узнал, что происходит в сфере частных музеев и видят ли их основатели такие же очереди посетителей, как на выставку Серова
Главный экспонат: Как зарабатывают частные музеи

Главный экспонат: Как зарабатывают частные музеи
The Village узнал, что происходит в сфере частных музеев и видят ли их основатели такие же очереди посетителей, как на выставку Серова

Куратор музеев власти и эротики открывает «Музей иллюзий»

Куратор музеев власти и эротики и бывший мэр Архангельска Александр Донской открывает «Музей иллюзий» на Большой Морской улице, напротив Главного штаба.

Куратор музеев власти и эротики открывает «Музей иллюзий»
Куратор музеев власти и эротики и бывший мэр Архангельска Александр Донской открывает «Музей иллюзий» на Большой Морской улице, напротив Главного штаба.

Как выглядит перевёрнутая квартира на Невском
Как выглядит перевёрнутая квартира на Невском На Невском проспекте появилось новое развлечение — перевернутая квартира, где мебель и другие предметы интерьера стоят вверх дном. Фотограф The Village побывал внутри
Как выглядит перевёрнутая квартира на Невском

Как выглядит перевёрнутая квартира на Невском
На Невском проспекте появилось новое развлечение — перевернутая квартира, где мебель и другие предметы интерьера стоят вверх дном. Фотограф The Village побывал внутри

Музей власти переедет с Невского проспекта

Музей власти переедет с Невского проспекта. Собственник помещения пригрозил выгнать музей, если там пройдёт ещё хоть одна политическая акция. Сейчас руководство подыскивает новое помещение.

Музей власти переедет с Невского проспекта
Музей власти переедет с Невского проспекта. Собственник помещения пригрозил выгнать музей, если там пройдёт ещё хоть одна политическая акция. Сейчас руководство подыскивает новое помещение.

На Невском открылся Музей власти

Бывший мэр Архангельска и создатель Музея эротического искусства «Точка G» открыл в Петербурге Музей власти. Выставлять там будут искусство на политическую тематику, в основном картины.

На Невском открылся Музей власти
Бывший мэр Архангельска и создатель Музея эротического искусства «Точка G» открыл в Петербурге Музей власти. Выставлять там будут искусство на политическую тематику, в основном картины.