Главный экспонат: Как зарабатывают частные музеи The Village узнал, что происходит в сфере частных музеев и видят ли их основатели такие же очереди посетителей, как на выставку Серова
Главный экспонат: Как зарабатывают частные музеи The Village узнал, что происходит в сфере частных музеев и видят ли их основатели такие же очереди посетителей, как на выставку Серова
Куратор музеев власти и эротики открывает «Музей иллюзий»
Куратор музеев власти и эротики и бывший мэр Архангельска Александр Донской открывает «Музей иллюзий» на Большой Морской улице, напротив Главного штаба.
Куратор музеев власти и эротики открывает «Музей иллюзий» Куратор музеев власти и эротики и бывший мэр Архангельска Александр Донской открывает «Музей иллюзий» на Большой Морской улице, напротив Главного штаба.
Как выглядит перевёрнутая квартира на Невском На Невском проспекте появилось новое развлечение — перевернутая квартира, где мебель и другие предметы интерьера стоят вверх дном. Фотограф The Village побывал внутри
Как выглядит перевёрнутая квартира на Невском На Невском проспекте появилось новое развлечение — перевернутая квартира, где мебель и другие предметы интерьера стоят вверх дном. Фотограф The Village побывал внутри
Музей власти переедет с Невского проспекта
Музей власти переедет с Невского проспекта. Собственник помещения пригрозил выгнать музей, если там пройдёт ещё хоть одна политическая акция. Сейчас руководство подыскивает новое помещение.
Музей власти переедет с Невского проспекта Музей власти переедет с Невского проспекта. Собственник помещения пригрозил выгнать музей, если там пройдёт ещё хоть одна политическая акция. Сейчас руководство подыскивает новое помещение.
На Невском открылся Музей власти
Бывший мэр Архангельска и создатель Музея эротического искусства «Точка G» открыл в Петербурге Музей власти. Выставлять там будут искусство на политическую тематику, в основном картины.