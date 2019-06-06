Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе АрагацФоторепортаж The Village из Армении
Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе Арагац Фоторепортаж The Village из Армении
Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала Поезд Петербург — Хельсинки отменили на неизвестный срок
Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала Поезд Петербург — Хельсинки отменили на неизвестный срок
Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита И трех недель «спецоперации»
Как выглядят барные улицы Петербурга после отмены ограничений на ночную работу общепита И трех недель «спецоперации»
Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине
Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине
Что происходит с вещами, которые вы опускаете в контейнеры «Спасибо!» (Петербург) Ветошь, люкс и секс-игрушки
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Как Маяковка стала самой продвинутой библиотекой Петербурга Фитостены, кофе-споты, «Телелифт» для книг и круглосуточный пункт выдачи литературы
Как Маяковка стала самой продвинутой библиотекой Петербурга Фитостены, кофе-споты, «Телелифт» для книг и круглосуточный пункт выдачи литературы
Директор Библиотеки иностранной литературы — о реставрации корпуса на Николоямской и миссии Иностранки
Директор Библиотеки иностранной литературы — о реставрации корпуса на Николоямской и миссии Иностранки
Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»Фотопроект Кирилла Попова
Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана» Фотопроект Кирилла Попова
Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет Заборы, сносы и митинги
Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет Заборы, сносы и митинги
Гуляем по Кузьмоловскому — поселку под Петербургом, в котором ввели режим повышенной готовности Из-за угрозы радиации
Гуляем по Кузьмоловскому — поселку под Петербургом, в котором ввели режим повышенной готовности Из-за угрозы радиации
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Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального
Как работают пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Петербурга И шопинг, и прививка
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Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
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Московские веранды в первый день работыСоциальная дистанция, QR-меню и соскучившиеся по любимым местам горожане
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Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантинаВыгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате
Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантина Выгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате
Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и НекрасоваБары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает
Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова Бары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает
В Петербурге снимают карантин — открыли кладбища и храмы. Вот как это выглядит Прихожане в Троицком соборе и фланеры на Смоленском кладбище
В Петербурге снимают карантин — открыли кладбища и храмы. Вот как это выглядит
Прихожане в Троицком соборе и фланеры на Смоленском кладбище
В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
В Москве открылись торговые центры. Что там происходит? ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
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Совершенно безлюдные парки. Такими вы их уже не увидите За время карантина животные там осмелели
Море, солнце и корона: Как петербуржцы отдыхают на побережье Финского залива Массовые гуляния около парка 300-летия Петербурга и в других местах
Море, солнце и корона: Как петербуржцы отдыхают на побережье Финского залива
Массовые гуляния около парка 300-летия Петербурга и в других местах
Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра Горожане в масках: обычных, креативных и на подбородке
Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра
Горожане в масках: обычных, креативных и на подбородке
«Мега» под Петербургом открылась после карантина. Вот как это выглядит Рай потребителя спустя полтора месяца после закрытия
«Мега» под Петербургом открылась после карантина. Вот как это выглядит
Рай потребителя спустя полтора месяца после закрытия
Дневник фотографа, которая пошла работать курьером«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»
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Во-первых, это красиво: Наши фоторепортажи, вдохновленные COVID-19Офисы, Красная площадь и мы — в свете карантина
Во-первых, это красиво: Наши фоторепортажи, вдохновленные COVID-19 Офисы, Красная площадь и мы — в свете карантина
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Центр Петербурга опустел, а спальные районы — нет. Вот как это выглядит Прогулка по Гражданке, Просвету и Озеркам
Центр Петербурга опустел, а спальные районы — нет. Вот как это выглядит
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Как выглядят люди в самоизоляции «Это я»
Еще не карантин: Жилые дома и гостиницы Петербурга вечером Как теперь выглядят здания, в которых (не) живут
Еще не карантин: Жилые дома и гостиницы Петербурга вечером
Как теперь выглядят здания, в которых (не) живут
Что сейчас происходит в московском метро«Выхино», «Комсомольская», «Бауманская» без очередей у эскалаторов и толп на платформе
Что сейчас происходит в московском метро «Выхино», «Комсомольская», «Бауманская» без очередей у эскалаторов и толп на платформе
Москва на карантине: Фоторепортаж Пустой город, охваченный вирусом, и мокрый снег
Постапокалипсис: Как выглядит центр Петербурга прямо сейчас Невский, Апрашка и Пять углов опустели
Постапокалипсис: Как выглядит центр Петербурга прямо сейчас
Невский, Апрашка и Пять углов опустели
Как выглядят пассажиры петербургского метро через экран тепловизора Кажется, коронавируса в подземке (почти) не боятся
Как выглядят пассажиры петербургского метро через экран тепловизора
Кажется, коронавируса в подземке (почти) не боятся
Как выглядят опустевшие московские офисыКорпоративный постапокалипсис во время карантина
Как выглядят опустевшие московские офисы Корпоративный постапокалипсис во время карантина
Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас Ангедония, антисептики и алкоголь
Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас Ангедония, антисептики и алкоголь
Новогодняя Москва: Красиво и без снега Как похорошел город с огонечками
Как прошел московский марш в поддержку Голунова Песни и массовые задержания на одной из самых ярких акций последних лет