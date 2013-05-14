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Новости

В России появятся лапшичные Panda Express

Развитием сети займется владелец «Шоколадницы» Александр Колобов

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Новости

В России появятся лапшичные Panda Express Развитием сети займется владелец «Шоколадницы» Александр Колобов

Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»
Истории
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
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Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»
Истории

Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз» The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка

Новости

Россиянин стал совладельцем крупнейшего франчайзи Burger King в Германии

Ранее он уже открывал рестораны сети в России

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Новости

Россиянин стал совладельцем крупнейшего франчайзи Burger King в Германии Ранее он уже открывал рестораны сети в России