Новости
В России появятся лапшичные Panda Express
Развитием сети займется владелец «Шоколадницы» Александр Колобов
Новости
В России появятся лапшичные Panda Express Развитием сети займется владелец «Шоколадницы» Александр Колобов
Истории
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
Истории
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз» The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
Новости
Россиянин стал совладельцем крупнейшего франчайзи Burger King в Германии
Ранее он уже открывал рестораны сети в России
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