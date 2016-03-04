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Открытия недели
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
На Тверской-Ямской открылся винный бар «13°»
Кроме вина в баре есть полноценная кухня
На Тверской-Ямской открылся винный бар «13°»