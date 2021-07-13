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ЦДК выпустит в прокат документальный фильм о Расторгуеве
13 июля 2021

ЦДК выпустит в прокат документальный фильм о Расторгуеве

В ДК «Рассвет» покажут фильм о режиссере Александре Расторгуеве
21 июня 2021

В ДК «Рассвет» покажут фильм о режиссере Александре Расторгуеве

Artdocfest откроется премьерным показом документального фильма о режиссере Александре Расторгуеве
28 марта 2021

Artdocfest откроется премьерным показом документального фильма о режиссере Александре Расторгуеве