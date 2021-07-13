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2021-07-13T15:21:45.000+03:00
13 июля 2021
ЦДК выпустит в прокат документальный фильм о Расторгуеве
2021-06-21T10:53:01.000+03:00
21 июня 2021
В ДК «Рассвет» покажут фильм о режиссере Александре Расторгуеве
2021-03-28T14:44:45.000+03:00
28 марта 2021
Artdocfest откроется премьерным показом документального фильма о режиссере Александре Расторгуеве
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