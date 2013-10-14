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В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева

Год назад он был убит в Африке вместе с коллегами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко

В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева
Год назад он был убит в Африке вместе с коллегами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко

За что мы будем помнить режиссера Александра Расторгуева
За что мы будем помнить режиссера Александра Расторгуева И какие фильмы документалиста надо посмотреть прямо сейчас
За что мы будем помнить режиссера Александра Расторгуева

За что мы будем помнить режиссера Александра Расторгуева
И какие фильмы документалиста надо посмотреть прямо сейчас

«Артдокмедиа» открыла бесплатный доступ к фильмам погибшего в ЦАР Александра Расторгуева

Картины российского режиссера-документалиста останутся в свободном доступе в течение 40 дней

«Артдокмедиа» открыла бесплатный доступ к фильмам погибшего в ЦАР Александра Расторгуева
Картины российского режиссера-документалиста останутся в свободном доступе в течение 40 дней

«Реальность.doc» и Beat Film Festival: Что творится в кино? Александр Расторгуев и Кирилл Сорокин обсуждают налитый до половины стакан российской документалистики.

«Реальность.doc» и Beat Film Festival: Что творится в кино?
Александр Расторгуев и Кирилл Сорокин обсуждают налитый до половины стакан российской документалистики.