В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева
Год назад он был убит в Африке вместе с коллегами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко
В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева Год назад он был убит в Африке вместе с коллегами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко
За что мы будем помнить режиссера Александра Расторгуева И какие фильмы документалиста надо посмотреть прямо сейчас
За что мы будем помнить режиссера Александра Расторгуева И какие фильмы документалиста надо посмотреть прямо сейчас
«Артдокмедиа» открыла бесплатный доступ к фильмам погибшего в ЦАР Александра Расторгуева
Картины российского режиссера-документалиста останутся в свободном доступе в течение 40 дней
«Артдокмедиа» открыла бесплатный доступ к фильмам погибшего в ЦАР Александра Расторгуева Картины российского режиссера-документалиста останутся в свободном доступе в течение 40 дней
«Реальность.doc» и Beat Film Festival: Что творится в кино? Александр Расторгуев и Кирилл Сорокин обсуждают налитый до половины стакан российской документалистики.