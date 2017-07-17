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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России

Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов

Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных

Президент пообещал рассмотреть переданный ему список

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных

Осужденный за экстремизм журналист «РБК» попросил об УДО

По версии следователей, он занимался расшатыванием политической обстановки

Осужденный за экстремизм журналист «РБК» попросил об УДО

Вторая волна эвакуаций, отказ от проката «Матильды» и количество денег для счастья

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Вторая волна эвакуаций, отказ от проката «Матильды» и количество денег для счастья

Опасность маникюра, прокатная лицензия у «Матильды» и приговор журналисту «РБК» Соколову

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Опасность маникюра, прокатная лицензия у «Матильды» и приговор журналисту «РБК» Соколову

Журналиста «РБК» Александра Соколова приговорили к 3,5 годам колонии

Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации

Журналиста «РБК» Александра Соколова приговорили к 3,5 годам колонии

Прокуратура попросила приговорить журналиста «РБК» Соколова к четырем годам колонии

Его обвиняют в экстремизме

Прокуратура попросила приговорить журналиста «РБК» Соколова к четырем годам колонии