Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России
Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов
Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных
Президент пообещал рассмотреть переданный ему список
Осужденный за экстремизм журналист «РБК» попросил об УДО
По версии следователей, он занимался расшатыванием политической обстановки
Вторая волна эвакуаций, отказ от проката «Матильды» и количество денег для счастья
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Опасность маникюра, прокатная лицензия у «Матильды» и приговор журналисту «РБК» Соколову
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Журналиста «РБК» Александра Соколова приговорили к 3,5 годам колонии
Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации
Прокуратура попросила приговорить журналиста «РБК» Соколова к четырем годам колонии
Его обвиняют в экстремизме