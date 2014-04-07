В Гуманитарном университете профсоюзов студенту-башкиру заменили лицо на афише
Вместо него на коллективной фотографии появилась голова молодого человека со славянской внешностью
В Гуманитарном университете профсоюзов студенту-башкиру заменили лицо на афише Вместо него на коллективной фотографии появилась голова молодого человека со славянской внешностью
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
Ректор Университета профсоюзов — об активности студентов в социальных сетях
Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий объяснил, за что в вузе отчисляют студентов и как администрация относится к активности в социальных сетях
Ректор Университета профсоюзов — об активности студентов в социальных сетях Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий объяснил, за что в вузе отчисляют студентов и как администрация относится к активности в социальных сетях
Российский студенческий союз — об отчислении из-за высказываний в соцсетях Николай Артёменко рассказал, законно ли отчислять студентов Университета профсоюзов за высказывания в соцсетях и зачем ректору Александру Запесоцкому понадобилось это делать