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В Гуманитарном университете профсоюзов студенту-башкиру заменили лицо на афише

Вместо него на коллективной фотографии появилась голова молодого человека со славянской внешностью

В Гуманитарном университете профсоюзов студенту-башкиру заменили лицо на афише
Вместо него на коллективной фотографии появилась голова молодого человека со славянской внешностью

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»

Ректор Университета профсоюзов — об активности студентов в социальных сетях

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий объяснил, за что в вузе отчисляют студентов и как администрация относится к активности в социальных сетях

Ректор Университета профсоюзов — об активности студентов в социальных сетях
Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий объяснил, за что в вузе отчисляют студентов и как администрация относится к активности в социальных сетях

Российский студенческий союз — об отчислении из-за высказываний в соцсетях Николай Артёменко рассказал, законно ли отчислять студентов Университета профсоюзов за высказывания в соцсетях и зачем ректору Александру Запесоцкому понадобилось это делать

Российский студенческий союз — об отчислении из-за высказываний в соцсетях
Николай Артёменко рассказал, законно ли отчислять студентов Университета профсоюзов за высказывания в соцсетях и зачем ректору Александру Запесоцкому понадобилось это делать