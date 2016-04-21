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Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию

Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию
The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре