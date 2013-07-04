Менеджмент
Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубляHopes & Fears поговорил с предпринимателями и узнал, как они относятся к изменениям на валютном рынке и ждут ли нового кризиса.
Менеджмент
Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубля Hopes & Fears поговорил с предпринимателями и узнал, как они относятся к изменениям на валютном рынке и ждут ли нового кризиса.
Менеджмент
Клиенты из ада: Когда не стоит принимать заказОтказаться от плохого клиента порой не менее важно, чем удержать хорошего. H&F узнал у семи предпринимателей, когда они отказывались от контракта, несмотря на деньги.
Менеджмент