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Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубля
Менеджмент
Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубляHopes & Fears поговорил с предпринимателями и узнал, как они относятся к изменениям на валютном рынке и ждут ли нового кризиса.
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Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубля
Менеджмент

Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубля Hopes & Fears поговорил с предпринимателями и узнал, как они относятся к изменениям на валютном рынке и ждут ли нового кризиса.

Клиенты из ада: Когда не стоит принимать заказ
Менеджмент
Клиенты из ада: Когда не стоит принимать заказОтказаться от плохого клиента порой не менее важно, чем удержать хорошего. H&F узнал у семи предпринимателей, когда они отказывались от контракта, несмотря на деньги.
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Клиенты из ада: Когда не стоит принимать заказ
Менеджмент

Клиенты из ада: Когда не стоит принимать заказ Отказаться от плохого клиента порой не менее важно, чем удержать хорошего. H&F узнал у семи предпринимателей, когда они отказывались от контракта, несмотря на деньги.