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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Петербурге хотят переименовать переулок Тинькова, названный в честь выдуманного предка бизнесмена
В Петербурге хотят переименовать переулок Тинькова, названный в честь выдуманного предка бизнесмена Почему сейчас?
В Петербурге хотят переименовать переулок Тинькова, названный в честь выдуманного предка бизнесмена

В Петербурге хотят переименовать переулок Тинькова, названный в честь выдуманного предка бизнесмена
Почему сейчас?

Я живу в доме Ленсовета на Карповке (Петербург)

Я живу в доме Ленсовета на Карповке (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в доме Ленсовета на Карповке (Петербург)

Я живу в доме Ленсовета на Карповке (Петербург)
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга