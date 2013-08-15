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Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями
Облако знаний
Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьямиКогда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.
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Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями
Облако знаний

Товарищество на вере: Стоит ли начинать бизнес с друзьями Когда друг становится партнёром по бизнесу, отношения с ним меняются, и не всегда в лучшую сторону. H&F узнал, как предприниматели справляются с этой проблемой.

Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам
Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночамH&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
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Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам
Облако знаний

Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам H&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.