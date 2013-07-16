Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год
А за семь лет работы — 3,7 миллиарда
Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год А за семь лет работы — 3,7 миллиарда
Фонтаны, львы и рыцарские залы: ФБК — о многомиллионной недвижимости глав госкорпораций
Фонд Алексея Навального выяснил, как живут топ-менеджеры «Ростеха», «Газпрома» и «Транснефти»
Фонтаны, львы и рыцарские залы: ФБК — о многомиллионной недвижимости глав госкорпораций Фонд Алексея Навального выяснил, как живут топ-менеджеры «Ростеха», «Газпрома» и «Транснефти»
Самые влиятельные россияне по версии Forbes Список автоматически возглавил Владимир Путин
Зарплаты глав российских компаний
Forbes в пятый раз опубликовал рейтинг «25 самых дорогих руководителей»
Зарплаты глав российских компаний Forbes в пятый раз опубликовал рейтинг «25 самых дорогих руководителей»
«Газпром» отменил крупнейший в своей истории тендер
Речь идёт о строительстве газопровода «Силы Сибири» стоимостью 156 миллиардов рублей
«Газпром» отменил крупнейший в своей истории тендер Речь идёт о строительстве газопровода «Силы Сибири» стоимостью 156 миллиардов рублей
Самые богатые топ-менеджеры госкомпаний (обновлено)
В первую тройку вошли Игорь Сечин, Евгений Дод и Алексей Миллер
Самые богатые топ-менеджеры госкомпаний (обновлено) В первую тройку вошли Игорь Сечин, Евгений Дод и Алексей Миллер
Евросоюз планирует заморозить счета руководителей «Газпрома» и «Роснефти»
Помимо них в «чёрный» список попали ещё 128 российских чиновников и глав крупнейших компаний
Евросоюз планирует заморозить счета руководителей «Газпрома» и «Роснефти» Помимо них в «чёрный» список попали ещё 128 российских чиновников и глав крупнейших компаний
«Сапран Групп» займётся разработкой мобильного приложения для главы «Газпрома» за 115 млн рублей
Среди её клиентов уже отметились такие гиганты, как «Ростелеком», РЖД, «Росатом», «Лукойл», ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк