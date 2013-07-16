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Новости

Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год

А за семь лет работы — 3,7 миллиарда

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Новости

Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год А за семь лет работы — 3,7 миллиарда

Новости

Фонтаны, львы и рыцарские залы: ФБК — о многомиллионной недвижимости глав госкорпораций

Фонд Алексея Навального выяснил, как живут топ-менеджеры «Ростеха», «Газпрома» и «Транснефти»

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Новости

Фонтаны, львы и рыцарские залы: ФБК — о многомиллионной недвижимости глав госкорпораций Фонд Алексея Навального выяснил, как живут топ-менеджеры «Ростеха», «Газпрома» и «Транснефти»

Новости

Самые влиятельные россияне по версии Forbes

Список автоматически возглавил Владимир Путин

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Новости

Самые влиятельные россияне по версии Forbes Список автоматически возглавил Владимир Путин

Ситуация

Зарплаты глав российских компаний

Forbes в пятый раз опубликовал рейтинг «25 самых дорогих руководителей»

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Ситуация

Зарплаты глав российских компаний Forbes в пятый раз опубликовал рейтинг «25 самых дорогих руководителей»

Новости

«Газпром» отменил крупнейший в своей истории тендер

Речь идёт о строительстве газопровода «Силы Сибири» стоимостью 156 миллиардов рублей

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Новости

«Газпром» отменил крупнейший в своей истории тендер Речь идёт о строительстве газопровода «Силы Сибири» стоимостью 156 миллиардов рублей

Новости

Самые богатые топ-менеджеры госкомпаний (обновлено)

В первую тройку вошли Игорь Сечин, Евгений Дод и Алексей Миллер

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Новости

Самые богатые топ-менеджеры госкомпаний (обновлено) В первую тройку вошли Игорь Сечин, Евгений Дод и Алексей Миллер

Новости

Евросоюз планирует заморозить счета руководителей «Газпрома» и «Роснефти»

Помимо них в «чёрный» список попали ещё 128 российских чиновников и глав крупнейших компаний

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Новости

Евросоюз планирует заморозить счета руководителей «Газпрома» и «Роснефти» Помимо них в «чёрный» список попали ещё 128 российских чиновников и глав крупнейших компаний

Новости

«Сапран Групп» займётся разработкой мобильного приложения для главы «Газпрома» за 115 млн рублей

Среди её клиентов уже отметились такие гиганты, как «Ростелеком», РЖД, «Росатом», «Лукойл», ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк

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Новости

«Сапран Групп» займётся разработкой мобильного приложения для главы «Газпрома» за 115 млн рублей Среди её клиентов уже отметились такие гиганты, как «Ростелеком», РЖД, «Росатом», «Лукойл», ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк

Цифра дня
120 млн рублей потратит «Газпром» на разработку планшета для Алексея МиллераНа его разработку подрядчику отведено 206 дней
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Цифра дня

120 млн рублей потратит «Газпром» на разработку планшета для Алексея Миллера На его разработку подрядчику отведено 206 дней