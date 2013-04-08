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Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами
Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»
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Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»
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Самые богатые россияне по версии Forbes В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров
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Самые богатые россияне по версии Bloomberg
Совокупное состояние 27 богатейших россиян выросло на 29 миллиардов долларов
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Самые богатые россияне по версии Bloomberg Совокупное состояние 27 богатейших россиян выросло на 29 миллиардов долларов
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Самые богатые россияне по версии Forbes
Рейтинг во второй раз возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон
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Самые богатые россияне по версии Forbes Рейтинг во второй раз возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон
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Дерипаска, Гинер и другие: Кому в России страшны украинские санкцииThe Village вспомнил, какими активами на Украине владеют российские бизнесмены и с чем им, возможно, придётся расстаться
Облако знаний
Дерипаска, Гинер и другие: Кому в России страшны украинские санкции The Village вспомнил, какими активами на Украине владеют российские бизнесмены и с чем им, возможно, придётся расстаться
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Hopes Markets: Кризис металлургии, нарушения Рослесхоза и будущее «Сколково»
Самые важные события на рынках и биржах за день — в одной сводке
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Hopes Markets: Кризис металлургии, нарушения Рослесхоза и будущее «Сколково» Самые важные события на рынках и биржах за день — в одной сводке
Облако знаний
Пока он сидел: Как изменился бизнес 10 богатейших россиян за 10 лет срока ХодорковскогоДевять лет назад Михаил Ходорковский возглавлял список Forbes, после ареста и судов он потерял почти всё и вышел на свободу лишь недавно. Мы вспомнили, чем в это время занимались другие миллиардеры.
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