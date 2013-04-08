Пока он сидел: Как изменился бизнес 10 богатейших россиян за 10 лет срока Ходорковского Девять лет назад Михаил Ходорковский возглавлял список Forbes, после ареста и судов он потерял почти всё и вышел на свободу лишь недавно. Мы вспомнили, чем в это время занимались другие миллиардеры.