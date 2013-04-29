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Город

Большая часть редакции уходит из «Большого города»

Конфликт редакции и владельца журнала закончился уходом главного редактора и большей части команды.

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Город

Большая часть редакции уходит из «Большого города» Конфликт редакции и владельца журнала закончился уходом главного редактора и большей части команды.

Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»
Любимое место
Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.
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Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»
Любимое место

Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте» Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.