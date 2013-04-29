Город
Большая часть редакции уходит из «Большого города»
Конфликт редакции и владельца журнала закончился уходом главного редактора и большей части команды.
Город
Большая часть редакции уходит из «Большого города» Конфликт редакции и владельца журнала закончился уходом главного редактора и большей части команды.
Любимое место
Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.
Любимое место