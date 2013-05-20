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Интернет-магазин «Юлмарт» начал продавать авиабилеты
Крупнейший российский онлайн-ретейлер запустил сервис, позволяющий бронировать и покупать авиабилеты. Вскоре планируется запуск сопутствующих услуг.
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Интернет-магазин «Юлмарт» начал продавать авиабилеты Крупнейший российский онлайн-ретейлер запустил сервис, позволяющий бронировать и покупать авиабилеты. Вскоре планируется запуск сопутствующих услуг.
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«Эльдорадо» требует от «Юлмарта» 5 млн рублей
Розничная сеть обвиняет своего маленького конкурента в нарушении авторских прав
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