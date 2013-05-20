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Новости

Интернет-магазин «Юлмарт» начал продавать авиабилеты

Крупнейший российский онлайн-ретейлер запустил сервис, позволяющий бронировать и покупать авиабилеты. Вскоре планируется запуск сопутствующих услуг.

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Новости

Интернет-магазин «Юлмарт» начал продавать авиабилеты Крупнейший российский онлайн-ретейлер запустил сервис, позволяющий бронировать и покупать авиабилеты. Вскоре планируется запуск сопутствующих услуг.

Новости

«Эльдорадо» требует от «Юлмарта» 5 млн рублей

Розничная сеть обвиняет своего маленького конкурента в нарушении авторских прав

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Новости

«Эльдорадо» требует от «Юлмарта» 5 млн рублей Розничная сеть обвиняет своего маленького конкурента в нарушении авторских прав