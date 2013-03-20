Истории
Игры мечтателей: Продажа, война и новая жизнь Dream IndustriesАлексей Остроухов действовал в стиле технологических СЕО-харизматиков, играя на рынке дистрибуции музыки, книг и знаний. Почему поход за мировой славой кончился отстранением от управления и судом?
Истории
Игры мечтателей: Продажа, война и новая жизнь Dream Industries Алексей Остроухов действовал в стиле технологических СЕО-харизматиков, играя на рынке дистрибуции музыки, книг и знаний. Почему поход за мировой славой кончился отстранением от управления и судом?
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Совладелец Dream Industries Алексей Остроухов нашёл себе партнёров из «Альфа-групп»
Компания хочет создать новый интернет-проект
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