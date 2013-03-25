Юридическая сила: Как «Право.ру» зарабатывает на судах Интернет-издание «Право.ру» — верхушка айсберга в компании героя 90-х Дмитрия Чиракадзе и дизайнера Алексея Пелевина. Они рассказали H&F о том, как создали юристам хорошие условия для работы.