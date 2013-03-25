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Юридическая сила: Как «Право.ру» зарабатывает на судах
Истории
Юридическая сила: Как «Право.ру» зарабатывает на судахИнтернет-издание «Право.ру» — верхушка айсберга в компании героя 90-х Дмитрия Чиракадзе и дизайнера Алексея Пелевина. Они рассказали H&F о том, как создали юристам хорошие условия для работы.
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Юридическая сила: Как «Право.ру» зарабатывает на судах
Истории

Юридическая сила: Как «Право.ру» зарабатывает на судах Интернет-издание «Право.ру» — верхушка айсберга в компании героя 90-х Дмитрия Чиракадзе и дизайнера Алексея Пелевина. Они рассказали H&F о том, как создали юристам хорошие условия для работы.

Новости

«Право.ру» создаёт единую базу с возможностью поиска данных о юрлицах

Система заработает в ближайшие дни

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Новости

«Право.ру» создаёт единую базу с возможностью поиска данных о юрлицах Система заработает в ближайшие дни