вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 — об акции Pussy Riot как о «фишке финала»

При этом Алексей Сорокин заявил, что участники панк-группы «без уважения отнеслись к труду тысяч человек»

0
Новости

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 — об акции Pussy Riot как о «фишке финала» При этом Алексей Сорокин заявил, что участники панк-группы «без уважения отнеслись к труду тысяч человек»

Новости

К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных

Оргкомитет призвал использовать только гуманные меры для контроля популяции

0
Новости

К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных Оргкомитет призвал использовать только гуманные меры для контроля популяции