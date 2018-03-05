Новости
Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 — об акции Pussy Riot как о «фишке финала»
При этом Алексей Сорокин заявил, что участники панк-группы «без уважения отнеслись к труду тысяч человек»
Новости
Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 — об акции Pussy Riot как о «фишке финала» При этом Алексей Сорокин заявил, что участники панк-группы «без уважения отнеслись к труду тысяч человек»
Новости
К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных
Оргкомитет призвал использовать только гуманные меры для контроля популяции
Новости