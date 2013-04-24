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Слухи о продаже Twitter, критика Минтруда и возвращение мегабургера
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Слухи о продаже Twitter, критика Минтруда и возвращение мегабургера Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Менеджмент
Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компанийГлава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.
Менеджмент
Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний Глава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.
Сделал сам
Superjob: Компания, заработавшая миллиарды на интернет-рекрутингеСайту Superjob уже 15 лет. Первые два года он вообще не приносил денег. Всё изменилось, когда основатели решили брать плату с работодателей за объявления.
Сделал сам
Superjob: Компания, заработавшая миллиарды на интернет-рекрутинге Сайту Superjob уже 15 лет. Первые два года он вообще не приносил денег. Всё изменилось, когда основатели решили брать плату с работодателей за объявления.
Как это работает
Рабочий стол: Алексей Захаров, Superjob.ruHopes & Fears посмотрел, как работает основатель рекрутингового сервиса Superjob.ru Алексей Захаров, любитель бани, рыбалки и гитарной музыки.
Как это работает
Рабочий стол: Алексей Захаров, Superjob.ru Hopes & Fears посмотрел, как работает основатель рекрутингового сервиса Superjob.ru Алексей Захаров, любитель бани, рыбалки и гитарной музыки.
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