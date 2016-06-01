«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры
«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры
Ликсутова связали с хищениями по «делу Магнитского» (обновлено)
Газета Süddeutsche Zeitung, которая первой опубликовала у себя «панамский архив», выпустила расследование о заместителе мэра Москвы