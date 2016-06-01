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«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки
«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры
«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки

«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки
The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры

Ликсутова связали с хищениями по «делу Магнитского» (обновлено)

Газета Süddeutsche Zeitung, которая первой опубликовала у себя «панамский архив», выпустила расследование о заместителе мэра Москвы

Ликсутова связали с хищениями по «делу Магнитского» (обновлено)
Газета Süddeutsche Zeitung, которая первой опубликовала у себя «панамский архив», выпустила расследование о заместителе мэра Москвы