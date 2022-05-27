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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «2ГИС» появился навигатор для велосипедов и самокатов
27 мая 2022

В «2ГИС» появился навигатор для велосипедов и самокатов

Как велосипедные полосы влияют на безопасность передвижения в Москве
Исследование
2 декабря 2021

Как велосипедные полосы влияют на безопасность передвижения в Москве

Прокат велосипедов в Москве станет дешевле с 5 ноября
3 ноября 2021

Прокат велосипедов в Москве станет дешевле с 5 ноября

Работу московского велопроката продлили до конца ноября
27 октября 2021

Работу московского велопроката продлили до конца ноября

До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?
До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того? Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург
До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?

До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?
Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург

В Москве на День города суточный прокат велосипеда будет стоить 5 рублей
8 сентября 2021

В Москве на День города суточный прокат велосипеда будет стоить 5 рублей

«Стрелка» и Let’s bike it! проведут велоквест о еде и городе
2 сентября 2021

«Стрелка» и Let’s bike it! проведут велоквест о еде и городе

Курс от урбанистов для тех, кто хочет ездить по городу на велосипеде и выжить
Ссылка дня
15 июля 2021

Курс от урбанистов для тех, кто хочет ездить по городу на велосипеде и выжить

В Artplay появилась бесплатная станция самообслуживания велосипедов
21 мая 2021

В Artplay появилась бесплатная станция самообслуживания велосипедов

«Коммерсантъ»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. А все из-за дефицита после пандемии
1 апреля 2021

«Коммерсантъ»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. А все из-за дефицита после пандемии

24 ноября 2020

Российские прокаты стали предлагать электросамокаты чаще, чем велосипеды

17 ноября 2020

Москвичи, которые сдадут велосипеды на хранение в «Чердак», получат промокоды на наборы продуктов в «Самокате»

«Стрелка» отправила велосипедистов из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы оценить инфраструктуру маршрута
15 сентября 2020

«Стрелка» отправила велосипедистов из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы оценить инфраструктуру маршрута

Как безопасно ездить по городу на велосипеде
Инструкция дня
8 сентября 2020

Как безопасно ездить по городу на велосипеде

Как поехать в путешествие на велосипеде
Как поехать в путешествие на велосипеде Полный гид для вашего первого велотрипа
Как поехать в путешествие на велосипеде

Как поехать в путешествие на велосипеде
Полный гид для вашего первого велотрипа

Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
СПЕЦПРОЕКТ
Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве Что болит у москвичей и как это решить
Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
СПЕЦПРОЕКТ

Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
Что болит у москвичей и как это решить

В центре Москвы появятся пять велополос. На зиму их уберут
Эксклюзив
23 августа 2020

В центре Москвы появятся пять велополос. На зиму их уберут

Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат Правительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат

Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат
Правительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта

Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах
Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах «Нет задачи пересадить всех на велосипеды»
Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах

Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах
«Нет задачи пересадить всех на велосипеды»

Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве

Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе

Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Мундепы против Дептранса

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты

Продажи делают курьеры, уверены эксперты

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты

Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами

Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»

Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами

Самые популярные веломаршруты Москвы

Для вас и вашего двухколесного друга

Самые популярные веломаршруты Москвы

Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат

Правда, моментально проблему не устранят

Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат

Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда
Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?
Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда

Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда
Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?

В Москве заработает велопатруль

Сотрудники помогут горожанам оформить ДТП или починить велосипед

В Москве заработает велопатруль

Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат

Опыт карантина показал, что город может быть намного чище

Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат

Построить веломаршрут от Воробьевых гор до ВДНХ

Архитекторы «Стрелки» хотят велосипедировать Москву

Построить веломаршрут от Воробьевых гор до ВДНХ

Россияне активно покупают велосипеды

Спрос на них вырос больше, чем на треть

Россияне активно покупают велосипеды

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)

Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)

Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки

Дома придется сидеть еще долго

Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки

Заняться развитием велоинфраструктуры в ЗАО

Построить велодорожки, станции проката и велопарковки

Заняться развитием велоинфраструктуры в ЗАО

Москвичам предложили проголосовать за новые станции велопроката в их районах

И за пункты проката самокатов

Москвичам предложили проголосовать за новые станции велопроката в их районах

Велопрокат продолжит работать в Москве до середины ноября

Обычно его закрывают раньше

Велопрокат продолжит работать в Москве до середины ноября

У большинства станций МЦД обустроят велопарковки

На первом этапе сделают 47 площадок для первого и второго диаметров

У большинства станций МЦД обустроят велопарковки

«Велоночь» проведет шесть экскурсий по северу Москвы

Длина маршрута — 10 километров

«Велоночь» проведет шесть экскурсий по северу Москвы

Велопрокат заработал за пределами МКАД

Станции появились в Некрасовке и Новокосине

Велопрокат заработал за пределами МКАД

Кратковременная аренда велосипеда в день осеннего велофестиваля станет бесплатной

А в течение нескольких часов можно будет кататься всего за 100 рублей

Кратковременная аренда велосипеда в день осеннего велофестиваля станет бесплатной

«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда»
«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда» Шесть часов педаляжа в день
«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда»

«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда»
Шесть часов педаляжа в день

Let's bike it! не согласовали осенний велопарад

Вместо этого 15 сентября пройдет велофестиваль Дептранса

Let's bike it! не согласовали осенний велопарад

«Салют»: Велокафе на Страстном бульваре с завтраками целый день

Возле заведения можно припарковать велосипед и накачать колеса

«Салют»: Велокафе на Страстном бульваре с завтраками целый день

В субботу в Музее Москвы откроется велошкола

Посетители смогут бесплатно отремонтировать свои велосипеды

В субботу в Музее Москвы откроется велошкола

Начался сбор средств на открытие детской велошколы «Красный насос»

Помещение для школы уже найдено

Начался сбор средств на открытие детской велошколы «Красный насос»

Объявлена программа московской «Велоночи». В этом году она посвящена призракам

Экскурсии, пикник и велозаезд пройдут с 29 на 30 июня

Объявлена программа московской «Велоночи». В этом году она посвящена призракам

Let’s Bike It! приглашает принять участие во Всемирном дне велосипеда

Участникам раздадут сувениры на память

Let’s Bike It! приглашает принять участие во Всемирном дне велосипеда

В Москве и Петербурге запустили велоэкскурсиии по галереям современного искусства

Прогулки проекта «Искусство на колесах» проходят каждые выходные

В Москве и Петербурге запустили велоэкскурсиии по галереям современного искусства

Мэрия не согласовала второй за год независимый велопарад

Его планировали провести в Единый день велопарадов

Мэрия не согласовала второй за год независимый велопарад

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидки в кофейнях и театрах

Приехать в офис на велосипеде призывают с 13 по 26 мая

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидки в кофейнях и театрах

В этом году в Москве появится более 10 километров новых велодорожек

Сейчас в городе открыты уже 780 километров трасс для велосипедистов

В этом году в Москве появится более 10 километров новых велодорожек

«Москва глазами инженера» объявила программу велоэкскурсий

Тем, у кого нет велосипеда, выдадут транспорт на время прогулки

«Москва глазами инженера» объявила программу велоэкскурсий

В московских парках открылись пункты проката велосипедов и гольфкаров

Там же можно арендовать самокаты, веломобили

В московских парках открылись пункты проката велосипедов и гольфкаров

Портрет московского велосипедиста

Велосипеды чаще арендуют мужчины, чем женщины

Портрет московского велосипедиста

Станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы

Парк пополнят новые велосипеды, электроскутеры и электросамокаты

Станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

В Москве откроются 100 новых станций велопроката

Велосезон стартует в середине — конце апреля

В Москве откроются 100 новых станций велопроката

Velonation: Страницы московского велофестиваля в соцсетях начали продвигать бюджетники

Ранее команда Let’s Bike It! рассказала о конфликте со столичным департаментом транспорта

Velonation: Страницы московского велофестиваля в соцсетях начали продвигать бюджетники

На набережных Москвы-реки пройдет зимний велопробег

Организуют мероприятие выпускники РЭУ

На набережных Москвы-реки пройдет зимний велопробег

Четвертый зимний велопарад опять отменили

Власти Королёва отказались поддерживать мероприятие из-за погодных условий

Четвертый зимний велопарад опять отменили

Четвертый зимний велопарад все же состоится. Но уже в Подмосковье

Точка сбора — подмосковный Королев. Протяженность маршрута составит 12 километров

Четвертый зимний велопарад все же состоится. Но уже в Подмосковье

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ