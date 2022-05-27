До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?
Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург
«Коммерсантъ»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. А все из-за дефицита после пандемии
Москвичи, которые сдадут велосипеды на хранение в «Чердак», получат промокоды на наборы продуктов в «Самокате»
«Стрелка» отправила велосипедистов из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы оценить инфраструктуру маршрута
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат Правительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта
Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах «Нет задачи пересадить всех на велосипеды»
Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве
Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе
На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает
Мундепы против Дептранса
Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами
Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»
Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат
Правда, моментально проблему не устранят
Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда
Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?
В Москве заработает велопатруль
Сотрудники помогут горожанам оформить ДТП или починить велосипед
Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат
Опыт карантина показал, что город может быть намного чище
Построить веломаршрут от Воробьевых гор до ВДНХ
Архитекторы «Стрелки» хотят велосипедировать Москву
На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)
Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно
Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки
Дома придется сидеть еще долго
Заняться развитием велоинфраструктуры в ЗАО
Построить велодорожки, станции проката и велопарковки
Москвичам предложили проголосовать за новые станции велопроката в их районах
И за пункты проката самокатов
У большинства станций МЦД обустроят велопарковки
На первом этапе сделают 47 площадок для первого и второго диаметров
Кратковременная аренда велосипеда в день осеннего велофестиваля станет бесплатной
А в течение нескольких часов можно будет кататься всего за 100 рублей
«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда» Шесть часов педаляжа в день
Let's bike it! не согласовали осенний велопарад
Вместо этого 15 сентября пройдет велофестиваль Дептранса
«Салют»: Велокафе на Страстном бульваре с завтраками целый день
Возле заведения можно припарковать велосипед и накачать колеса
В субботу в Музее Москвы откроется велошкола
Посетители смогут бесплатно отремонтировать свои велосипеды
Начался сбор средств на открытие детской велошколы «Красный насос»
Помещение для школы уже найдено
Объявлена программа московской «Велоночи». В этом году она посвящена призракам
Экскурсии, пикник и велозаезд пройдут с 29 на 30 июня
Let’s Bike It! приглашает принять участие во Всемирном дне велосипеда
Участникам раздадут сувениры на память
В Москве и Петербурге запустили велоэкскурсиии по галереям современного искусства
Прогулки проекта «Искусство на колесах» проходят каждые выходные
Мэрия не согласовала второй за год независимый велопарад
Его планировали провести в Единый день велопарадов
Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидки в кофейнях и театрах
Приехать в офис на велосипеде призывают с 13 по 26 мая
В этом году в Москве появится более 10 километров новых велодорожек
Сейчас в городе открыты уже 780 километров трасс для велосипедистов
«Москва глазами инженера» объявила программу велоэкскурсий
Тем, у кого нет велосипеда, выдадут транспорт на время прогулки
В московских парках открылись пункты проката велосипедов и гольфкаров
Там же можно арендовать самокаты, веломобили
Станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы
Парк пополнят новые велосипеды, электроскутеры и электросамокаты
В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты
Velonation: Страницы московского велофестиваля в соцсетях начали продвигать бюджетники
Ранее команда Let’s Bike It! рассказала о конфликте со столичным департаментом транспорта
Четвертый зимний велопарад опять отменили
Власти Королёва отказались поддерживать мероприятие из-за погодных условий
Четвертый зимний велопарад все же состоится. Но уже в Подмосковье
Точка сбора — подмосковный Королев. Протяженность маршрута составит 12 километров