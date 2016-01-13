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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве

Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются

Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах

Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются

На «Новослободской» открылась вторая пиццерия «Аличе пицца»

Все процессы на кухне в Москве контролируют пиццайолло из Италии

На «Новослободской» открылась вторая пиццерия «Аличе пицца»