Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются
Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах
На «Новослободской» открылась вторая пиццерия «Аличе пицца»
Все процессы на кухне в Москве контролируют пиццайолло из Италии