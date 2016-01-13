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Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
Открытия недели
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в МосквеThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
Открытия недели

Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Новое в Москве

Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются

Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах

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Новое в Москве

Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах

Новое место

На «Новослободской» открылась вторая пиццерия «Аличе пицца»

Все процессы на кухне в Москве контролируют пиццайолло из Италии

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Новое место

На «Новослободской» открылась вторая пиццерия «Аличе пицца» Все процессы на кухне в Москве контролируют пиццайолло из Италии