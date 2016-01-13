Открытия недели
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в МосквеThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Новое в Москве
Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются
Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах
Новое в Москве
Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах
Новое место
На «Новослободской» открылась вторая пиццерия «Аличе пицца»
Все процессы на кухне в Москве контролируют пиццайолло из Италии
Новое место