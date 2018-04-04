Индустрия
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллахОни ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
Индустрия
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
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