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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Покупки Google, печать эластичных микрочипов на коже и «навигатор Брайля» для слепых

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Покупки Google, печать эластичных микрочипов на коже и «навигатор Брайля» для слепых

Самые защищенные мессенджеры

Пальму первенства получили сервисы социальной сети Facebook

Самые защищенные мессенджеры

Мессенджер-автоответчик Allo от Google

Корпорация выпустила свой новый мессенджер с функцией Smart Reply и виртуальным помощником Assistant

Мессенджер-автоответчик Allo от Google

Источник проблем Galaxy Note 7, запуск мессенджера Google и причины прокрастинации

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Источник проблем Galaxy Note 7, запуск мессенджера Google и причины прокрастинации

Новинки Google, проблемы Theranos и первый VR-магазин

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новинки Google, проблемы Theranos и первый VR-магазин