Покупки Google, печать эластичных микрочипов на коже и «навигатор Брайля» для слепых
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Покупки Google, печать эластичных микрочипов на коже и «навигатор Брайля» для слепых Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые защищенные мессенджеры Пальму первенства получили сервисы социальной сети Facebook
Мессенджер-автоответчик Allo от Google
Корпорация выпустила свой новый мессенджер с функцией Smart Reply и виртуальным помощником Assistant
Мессенджер-автоответчик Allo от Google Корпорация выпустила свой новый мессенджер с функцией Smart Reply и виртуальным помощником Assistant
Источник проблем Galaxy Note 7, запуск мессенджера Google и причины прокрастинации
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке