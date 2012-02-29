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Weekend
Гид по фестивалю греческого кино Greek Week
Новый фильм автора «Клыка» про дубликаты умерших, «Аттенберг» о девичьей дружбе, история одного реального выстрела — The Village рассказывает о главных героях актуальной волны греческого кино.
Weekend
Гид по фестивалю греческого кино Greek Week
Новый фильм автора «Клыка» про дубликаты умерших, «Аттенберг» о девичьей дружбе, история одного реального выстрела — The Village рассказывает о главных героях актуальной волны греческого кино.
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