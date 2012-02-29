Сегодня в кинотеатре «35 мм» открывается первый фестиваль независимого греческого кино — одной из самых интересных новых волн авторского кинематографа. Впервые о ней заговорили в 2009 году, когда «Клык» Йоргоса Лантимоса взял каннский приз «Особый взгляд», а позже был номинирован на «Оскар» (на фестивале покажут новую работу режиссера «Альпы»). Тенденцию подтвердил «Аттенберг», снятый продюсером «Клыка» Афиной Ракель Цангари; но понятно, почему смотр новых греческих фильмов проходит в России впервые — главных героев этой волны по-прежнему можно пересчитать по пальцам.﻿ События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака﻿



Ситуация с кинематографом в Греции отчасти созвучна российской: молодые авторы вынуждены обходиться без господдержки, собственными силами и минимальными бюджетами. К ним вполне применимо определение, недавно придуманное для похожих французов — «новая инцестуальная волна»: это узкий круг единомышленников, кочующих из проекта в проект, каждый из которых неизменно попадает в радары мирового киносообщества. The Village рассказывает о главных картинах фестиваля, а также о том, за кем из новых греческих кинозвезд нужно следить в первую очередь и почему.﻿



ЙОРГОС ЛАНТИМОС Бывший телевизионщик и рекламщик, снимавший труппы современного танца и участвовавший в постановке церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах 2004 года. Его полноценный режиссерский дебют «Кинетта» отобрали в программу Торонто и Берлинале, «Клык» взял премию в Каннах, а «Альпы» — в Венеции за сценарий. Спродюсировал «Аттенберг» Цангари и сыграл в нем одну из ролей.﻿



АФИНА РАКЕЛЬ ЦАНГАРИ Училась режиссуре в Штатах, снялась в эпизоде у Ричарда Линклейтера, придумала в Остине фестиваль короткого метра, который курировала десять лет, и там же сняла свой первый фильм The Slow Business of Going — один из лучших кинодебютов 2002 года по версии Village Voice. Вернувшись в Грецию, открыла независимую кинокомпанию Haos Film, спродюсировала все три фильма Лантимоса, а он в ответ сыграл в ее «Аттенберге».﻿



ЭФТИМИС ФИЛИППОУ Сценарист «Клыка» и «Альп» Лантимоса. В начале года на «Сандэнсе» состоялась премьера очередной ожидаемой картины, снятой по его сценарию — «L» Бабиса Макридиса про людей, живущих в машинах, и их противостояние с мотоциклистами. Сейчас сочиняет с Лантимосом новый фильм, который будет снят за пределами Греции и, вероятно, при поддержке британских студий — на родине, несмотря на награды, им по-прежнему не дают денег.



АРИАН ЛАБЕД Француженка с балетным и искусствоведческим образованием, участница труппы современного танца, получила свою первую роль в «Аттенберге» за невероятный артистизм и пластичность, не зная при этом греческого языка — учить его приходилось по ходу съемок. Заработала за роль «Кубок Вольпи» в Венеции и сыграла одну из главных ролей в «Альпах» Лантимоса.﻿



АНГЕЛИКИ ПАПУЛИА Театральная актриса, основавшая в 2004 году труппу Blitz, чьи постановки часто и с успехом выезжают на европейские фестивали. Прославилась после «Клыка» Лантимоса, где сыграла старшую сестру, перекочевала оттуда в актерский состав его «Альп» и числится в титрах фильма как один из десятка его сопродюсеров.﻿

ГЛАВНЫЕ ФИЛЬМЫ ФЕСТИВАЛЯ

«АЛЬПЫ» (2011)﻿﻿﻿﻿



реж.: Йоргос Лантимос

в ролях: Арис Серветалис, Джонни Векрис, Ариан Лабед, Ангелики Папулиа﻿

В «Клыке» Лантимос холодным, минималистичным киноязыком рассказывал историю брата и двух сестер, запертых родителями в четырех стенах, где нет телевизора, слово «зомби» значит «цветок», а реальность за высоким забором якобы грозит страшными опасностями. Необычная метафора, придуманная режиссером для описания консерватизма греческого общества (и затем продолженная его соратницей Цангари), породила мнение, что новое греческие кино обязательно странное. Сюжет новой работы Лантимоса, пожалуй, его только укрепит: некая организация предоставляет необычные эскорт-услуги людям, пережившим смерть родственника. Герои картины, изучив историю клиентов, начинают изображать умерших, оказывая их близким своего рода скорую психологическую помощь. Это, разумеется, опять иносказательный рассказ о подмене реальности, под которым скрывается важный вопрос — является ли человек просто суммой качеств, которые легко сымитировать.

«АТТЕНБЕРГ» (2010)



реж.: Афина Цангари

в ролях: Ариан Лабед, Йоргос Лантимос, Вангелис Мурикис, Евангелия Раду﻿

Героиня «Аттенберга», обаятельная, но нелюдимая Марина (Ариан Лабед) живет в приморском, постепенно вымирающем городке, спроектированном ее отцом-архитектором. Отец, как и его творение, неизлечимо болен, единственная подруга — живой укор Марининой девственности. Дружба героини с обоими — островок странной идиллии посреди провинциальной тоски: они плюют из окна, учат песни Франсуазы Арди, смотрят передачи BBC про животных и дурачатся, имитируя их повадки дома и на улице — до тех пор, пока в город не приезжает командированный инженер (в исполнении режиссера «Клыка» Лантимоса). Фильм Цангари многие считают «Клыком» по-женски, и в каком-то смысле это верно. Это тоже история о свободе распоряжаться собственным телом (в том числе и после смерти — в Греции запрещена кремация) и о проблеме отцов и детей, поданной здесь от противного — близость и откровенность Марины с отцом крайне нетипична для современного греческого общества. «Аттенберг» также выдвигался на «Оскар», а Ариан Лабед взяла главный актерский приз Венецианского кинофестиваля — «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль.

«УТРАЧЕННАЯ МОЛОДОСТЬ» (2011)



реж.: Аргирис Пападимитропулос , Ян Фогель﻿

в ролях: Харис Марку, Иеронимус Калецанос, Артурос Кивилев, Джейсон Уостор, Силлас Цумеркас, Мария Кирози

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Мировая премьера фильма состоялась на церемонии открытия Международного кинофестиваля в Роттердаме — что уже говорит о многом. «Утраченная молодость» снята людьми, вышедшими из рекламы и получившими кинообразование за пределами родной страны, хотя в этом случае один из авторов даже не грек. Альянс Аргириса Пападимитропулоса и Яна Фогеля — в полной мере независимая творческая ячейка: они здесь не только режиссеры, но еще и сценаристы, операторы и, разумеется, продюсеры. «Молодость» они снимали про «здесь и сейчас», почерпнув идею из сводок новостей о погромах в Афинах 2008 года. Но уже по заголовку понятно, что история получилась куда более универсальной. На одном конце греческой столицы полицейский возвращается домой с изнурительной ночной смены; на другом — на улицу выходит молодой бездельник-скейтер. Два неприкаянных героя весь фильм, не зная того, идут к роковой встрече друг с другом; эту полуимпровизационную картину можно смотреть как отдельно взятую трагическую историю, а можно — как портрет города и целого общества в кризисе.