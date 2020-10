АФИНА РАКЕЛЬ ЦАНГАРИ

Училась режиссуре в Штатах, снялась в эпизоде у Ричарда Линклейтера, придумала в Остине фестиваль короткого метра, который курировала десять лет, и там же сняла свой первый фильм The Slow Business of Going — один из лучших кинодебютов 2002 года по версии Village Voice. Вернувшись в Грецию, открыла независимую кинокомпанию Haos Film, спродюсировала все три фильма Лантимоса, а он в ответ сыграл в ее «Аттенберге».